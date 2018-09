Pijesak sa Bojane čeka kupca

Podgorička građevinska kompanija Cijevna komerc, koja se jedina javila na oglas za uklanjanje materijala sa rukavca rijeke Bojane, do sada je sa račve uklonila više od 60 hiljada kubika pijeska.

Direktor Uprave za vode Damir Gutić rekao je da se pijesak odlaže na “predviđenoj lokaciji “ i da se ne prodaje, iako su ranije pojedine ulcinjske opozicone partije javno tvrdile suprotno.

Demokrate su ranije javno pitale direktora “Morskog dobra” Predraga Jelušića da li zna gdje ide novac od pjeska izvučenog sa dna korita Bojane, jer se, prema njihovim informacijama, on malo pomalo odvozi.

“Material se deponuje, čuva i nakon što svi subjekti koji su zaduženi da prate projekat čišćenja, utvrde količinu, Vlada će odlučiti na koji način da se izvrši valorizacija”, rekao je Gutić “Vijestima”.

Direktor Uprave za vode kaže da je uklanjanje pijeska doprinijelo boljoj protočnosti desnog rukavca rijeke i da sada ne postoji bojazan o zatvaranju ušća desnog rukavca, što je u nekoliko navrata bio slučaj prošle godine.

“Proces čišćenja račve samo je dio radova koji će na duži vremenski period riješiti pitanje protočnosti desnog rukavca. Periodično se moraju izvoditi interventni radovi, a u zavisnosti od njihovog obima zavisiće i period na koji će biti riješen problem protočnosti”, kazao je sagovornik, tvrdeći da Uprava “prati situaciju”.

Foto: Samir Adrović

Uprava za vode, Direkcija javnih radova i JP “Morsko dobro”, nedavno su objavili da da će “pijesak biti valorizovan dijelom kao građevinski materjal, a dio će biti iskorišćen za revitalizaciju onih plaža koje trpe eroziju usljed prirodnih procesa”.

Po Projektu održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane sa račve i ušća desnog rukavca rijeke Bojane treba ukloniti i oko 260 000 metra kubna. “Vijesti” su ranije objavile da procijenjena vrijednost izvođenja radova oko 800.000 eura. Podgorička kompanija, kompletan posao koji je počela u junu i trebalo bi da završi do kraja godine.

U informaciji, koju je Vlada u septembru prošle godine usvojila i na osnovu izvještaja jednog od autora projekta profesoraSave Petkovića, konstatuje se da i po završetku radova nema konačnog rješenja za protočnost desnog rukavca.

“Na desnom rukavcu rijeke Bojane kontinuirano se moraju sprovoditi interventne mjere u cilju neophodne minimalne protočnosti. To podrazumijeva i javni oglas za izbor izvođača na duži rok, od jedne do četiri godine, koji bi interventno reagovao kad za to postoji potreba,” piše u informaciji.

Profesor je ranije istakao da osim ogromnog značaja za razvoj turizma, šira okolina ušća Bojane ima izuzetan značaj i sa aspekta očuvanja jedinstvenog ekosistema u Evropi. On je naveo je da se u studiji „Regionalni park delta Bojane” konstatuje da je ta delta najvažnija prirodna močvara na istočnom Mediteranu koja se odlikuje neobično raznolikim kompleksom jedinstvenih i ugroženih prirodnih i kulturnih pejsaža, staništa i vrsta.

Foto: Samir Adrović

“Ne zaštiti li se taj prostor, ozbiljno bi se ugrozio ustavni status Crne Gore i njena međunarodna reputacija kao turističke zemlje i ekološke države”, navodi se u studiji.

Bojana je u posljednjem nevremenu koje je prije dva dana zahvatilo primorje izbjegla zatvaranje ušća.



Plaža na Adi sve uža

“Nanos koji će biti uklonjen sa račve, ima svoju najveću upotrebnu vrijednost za prehranjivanje plaža, a da pored toga ima svoju upotrebnu vrijednost u građevinske svrhe. Nanos koji bi bio izvađen sa ušća, najveći efekat bi imao u prehranjivanju plaža, moguće najracionalnije za plažu na Adi, koja je evidentno smanjena u proteklom periodu. Dosta faktora ukazuje na to da je materijal koji vjetar nanosi na ušće desnog rukavca upravo sa plaže Ade”, piše u informaciji kojuje usvojila Vlada.



Bajraktari: Nadamo se da će pijesak služiti opštem dobru

Visoki funkcioner URA Omer Bajraktari ocijenio je da bi uklanjanje viška materijala iz desnog rukavca Bojane, trebalo da bude prvi korak ka uspostavljanju plovnosti rijeke od Ade do Skadra.

“Uspostavljanjem riječnog saobraćaja, rijeka bi oživjela, a Ulcinj obogatio turističku ponudu, koja bi bila pravi biser i jedinstvena u Evropi. Ne samo na ovaj način kako mi to radimo jer ona sada služi isključivo za postavljanje privremenih objekata. To pokazuje da državne institucije i lokalna vlast prosto nemaju vizije kada je razvoj i valorizacija potencijala Ulcinja u pitanju. Zamislite grad u Evropi koji ima more, jezero i rijeku i samo jednu lučicu za barke koja funkcionise samo kada je more mirno”, kazao je Bajraktari. N

aveo je da je produbljivanje bilo neophodno i izrazio nadu da će izvađeni pijesak služiti opštem, a ne nekom drugom interesu.





