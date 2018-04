Piperović: Divlje gradimo zbog turističke ponude

Povodom teksta “Zec na Adi gradi nelegalno teretanu ili market”, objavljenog u “Vijestima” 6. aprila, reagovao je punomoćnik HTP “Ulcinjska rivijera” Zoran Piperović.

U skladu sa Zakonom o medijima, reagovanje prenosimo integralno.

“Naravno da treba suzbijati divlju gradnju koja je u Ulcinju uzela zastrašujući zamah, ali je ovo borba sa kraja tanjega. U pitanju je, u konkretnom slučaju, rekonstrukcija postojećeg objekta i ništa više. Tačno je da je građevinski inspektor rješenjem zabranio gradnju, ali je tačno i to da je izjavljena žalba i da se čeka ishod žalbenog postupka. Ulcinjska rivijera zatražila je dobijanje urbanističko-tehničkih uslova, a zatim će zatražiti i dozvolu. Dakle, ovdje se nešto rekonstruiše zarad bolje turističke ponude na Adi. I to toliko minijaturno i benigno da ne zaslužuje komentar, tim prije što se radi o ostrvu koje nema regulacionih planova i što se radovi izvode u gabaritimna objekta iz 1979. godine. Uostalom, kada inspektor već šalje fotografije, što ne pošalje iste povodom podizanja bespravnih palata, ni manje ni više nego u Starom gradu, koji aplicira preko nevladinih organizacija da uđe na spisak UNESCO dobara. Ili što ne fotografiše objekat u Potoku, na Pristanu, koji je narušio vjekovni pogled sa glavne ulcinjske ulice na more. Ovo je zbilja, više nego smiješno”, piše u reagovanju Piperovića.

