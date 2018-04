Pisao Medenici, pa uhapšen?

Baranin Zoran Filipović tvrdi da je hapšen 30. marta zbog protestnog pisma poslatog predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici i da je nakon noći provedene u betonjerci podgoričkog Centra bezbjednosti, bez ikakvih spisa pušten na slobodu.

Bivši kapetan duge plovidbe, koji se sa državom sudi godinama, Medenici je pisao nakon odluke premijera Duška Markovića da objelodani imena državnih službenika koji su tužili državu.

“Nisam na tom spisku, ali sam se osjetio ugroženim zbog njegove izjave. Predao sam protestno pismo 22. marta, a poslije pet dana dobio poziv od policije da se zbog toga javim u Centar bezbjednosti Bar”, objašnjava Filipović.

Spor sa državom Baranin je počeo nakon što je oslobođen optužbi za nasilje u porodici, zbog čega je kraj 2002. i početak naredne godine proveo u spuškom zatvoru.

Nakon toga pokrenuo je postupak za naknadu štete, ali i pored dobijenih sporova novac mu još nije isplaćen.

Filipović je juče “Vijestima” rekao da mu država sada, sa uračunatim kamatama, duguje oko dva miliona eura, zbog štete koju su mu pričinili onemogućavajući ga da plovi već 16 godina.

Dodao je da se predsjednici Vrhovnog suda obratio jer taj sud ni nakon godinu nije završio reviziju presude.

Filipovićevo pismo Medenici Foto: Jelena Jovanović

U pismu poslatom Medenici piše da je više puta isticao da su prekardašili i prevršili sve mjere:

“Sada vam jasno dajem do znanja da ste presmrđeli i konačno prešli dozvoljenu crtu za koju ćete odgovarati. Sigurni budite u jedno, ja ću naći načina da se odbranim od vaše klike u što ćete se vrlo brzo uvjeriti. Ako sam vam dozvolio da mi se u***ete u karijeru i porodicu, u borbi za goli život imaćete dostojnog protivnika”, napisao je Filipović.

Medenici je poručio i da su uzalud sa interneta brisali “dokaze o montiranom sudskom vijeću koje je odlučivalo u njegovim sporovima, jer je dokaze već proslijedio međunarodnoj zajednici”.

“Zbog očuvanja ličnog dostojanstva, ukoliko u najkraćem roku ne donesete presudu napustiću ovaj rijaliti i obratiti se međunarodnom sudu pravde, o čemu sam već obavijestio strane ambadade u Crnoj Gori”, piše u pismu predsjednici Vrhovnog suda.

Baranin je ispričao da je pismo predao na pisarnici suda, ali da su ga uhapsili jer nisu znali kako ga je poslao Medenici, i optužili ga za napad na službeno lice.

“Prvo su me sat i nešto zadržali u barskoj policiji. Pitao sam ih o čemu se radi, rekli su čekaju nalog za hapšenje iz Podgorice, a ja sam već bio uhapšen. Nakon toga odvezli su me do Sozine, tu me preuzela podgorička policija i odvela u CB. Pitali su me koga si ovo napao, kad sam rekao nikoga, odgovorili su vidjećeš, oduzeli mi telefon, novac, ljekove i spustili u betonjerku. Sjutradan su me priveli kod tužioca Nikole Boričića, koji me pustio nakon saslušanja”, tvrdi Filipović.

On je istakao da osim liste i potvrde o oduzetim stvarima nema nikakv dokaz da je hapšen, jer nijesu htjeli da mu ga daju.

“Nisam dobio ni nalog za hapšenje, ni rješenje o zadržavanju, zapisnik o saslušanju. Samo su me pustili nakon saslušanja kod tužioca, koji me ispitivao kako sam poslao protestno pismo Medenici”, kazao je on.

“Nisu moji bolovi katastarska parcela da ih oni mjere”

Filipović tvrdi da je tokom sudskih postupaka protiv države odustao od naknade za duševne bolove, jer njegovi bolovi nisu katastarska parcela pa da se mogu izmjeriti.

“Propuštena zarada je nešto što tražim da mi nadoknade, sa kamatama od 2002. godine do trenutka isplate. To je više od 2.000.000 eura... Ko će mene sada da zaposli sa 55 godina i ovoliko vremena koliko nisam na brodu? Sad su vidjeli u šta su se upetljali i pokušavaju procesno da me prevare”, kazao je on.

