Plan za Kasarnu „Morača” mjesecima na doradi

Ministarstvo održivog razvoja i turizma od Glavnog grada još nije dobilo korigovanu verziju Urbanističkog projekta (UP) “Kasarna ‘Morača’”, saopšteno je “Vijestima” iz resora ministra Pavla Radulovića.

“Nemamo informaciju da li je obustavljena izrada plana, budući da je nosilac izrade, pa samim tim i ugovarač nadležni organ Glavnog grada Podgorice”, saopšteno je Ministarstva.

Javna rasprava o predloženom dokumentu završena je prije nekoliko mjeseci, a rok za usvajanje prema ranijem Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata bio je 15. jul.

Međutim, nedavnim izmjenama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata taj rok je produžen do 1. oktobra, na šta su ukazali i iz udruženja arhitekata “KANA”.

“Po tim izmjenama rok za donošenje planskih dokumenata čija je izrada započeta do dana stupanja ovog zakona na snagu produžen je sa prvobitnih devet mjeseci (koji su istekli nedavno, početkom jula) na punih 12 mjeseci — do 1. oktobra ove godine. To znači da je rok za donošenje nekoliko kontroverznih, a često i sasvim štetnih detaljnih urbanističkih planova i projekata produžen za čitava tri mjeseca — među njima su i planovi za Njegošev park i Kasarnu ‘Morača’”, naveli su iz “KANE”.

Finalnu verziju treba da dostavi Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, nakon što je dobije od obrađivača plana, Republičkog zavoda za urbanizam (RZUP).

Arhitekte, građani, predstavnici opozicije su zatražili da plan bude povučen iz procedure, a Građanski pokret URA pokrenuo je i proceduru za raspisivanje referenduma za građane Mjesne zajednice “Nova varoš”, na kojm bi se izjasnili šta bi željeli da bude na prostoru nekadašnje Kasarne “Morača”.

Jedna od glavnih primjedbi je da bi predloženom verzijom UP na tom prostoru nestalo skoro 75 odsto postojećeg zelenila, većina čempresa i drugog drveća starog i preko pedeset godina, a bilo bi izgrađeno preko 100.000 metara kvadratnih stambenog i poslovnog prostora.

“Očekujemo da će u narednom periodu biti organizovan niz javnih rasprava. Donesen plan je zakon — ako dopustimo usvajanje loših planova, dopuštamo trajnu devastaciju prostora”.

Nadležnim iz Glavnog grada je zamjereno da su javni interes podredili privatnom, odnosno da se udovoljava zahtjevu kompanije “A nekretnine”, koja je naručila izradu nacrta UP „Kasarna ‘Morača’”

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)