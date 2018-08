Planina izranjavana, stoka uplašena

Već godinama, bez ikave kontrole planine na sjeveru uništavaju se “divljanjem” terenskih vozila i ostalih četvorotočkaša, tvrde ekolozi.

“Probijeno” je na stotine improvizovanih puteva, ne koriste se postojeći i tako se pričinjava višestruka šteta, na koju rijetki reaguju.

Do sada niko nije sankcionisao nasavjesno ponašanje velikog broja onih koji odluče da u planinu pođu vozilima.

Iz Nevladine organizacije “Natuira” tvrde da je krajnje vrijeme da se nadležni pozabave činjenicom da vozači planinama prolaze kuda žele, a ne kuda bi trebalo.

Direktor te NVO Mikan Medenica, tvrdi da je situacija manje-više slična na cijelom sjeveru, odnosno na svakoj planinini čija konfiguracija dozovoljava kretanje terenskih vozila mimo postojećih saobraćajnica.

Detalj sa Bjelasice Foto: Privatna arhiva

“Od takvog ponašanja malo je planina pošteđeno, ali je problem najuočljiviji na Bjalasici i Sinjavini. U svakom trenutku moguće je vidjeti ‘mrežu’ novih puteva na različitim djelovima planine. Višestruko je ugrožena planina, uništava se flora, ali i na terenu stvaraju vododerine, koje izazivaju eroziju. Uočili smo to kao jedan od velikih problema, kojim treba zajednički da se bave i država i opštine na čijoj su teritoriji planine”, objašnjava Medenica za “Vijesti”.

Da četvorotočkašima nije mjesto na planini, tvrde i stočari.

Miris benzina i stočarstvo, kaže Dragomir Šćepanović iz katuna Rupe Rečinske, ne idu zajedno.

Pored toga što se planina “ruži” novim putevima, kolona terenskih vozila uništava pašnjake i plaši stoku.

“Planina je izranjavana probijenim putevima za potrebe onih koji organizuju ture po planini terenskim vozilima. To plaši stoku. Uništavaju se pašnjaci. Stočari, kojih je sve manje na Bajlasici, ugroženi su na više načina. Dok su stari prilazni putevi katunima u očajnom stanju, novi nastaju svakodnevno na različitim nadmorskim visinama. Mislim da bi bilo atraktivnije da se do planine stiže pješke ili na konjima. Ne razumijem kako se to uživa u planini, ako se prođe u autu”, kaže bjelopoljski stočar, koji je godinama sam na jednom od katuna na Bjelasici.

Od određene nadmorske visine trebalo bi zabraniti upotrebu motornih vozila, stav je i Medenice.

Kaže da će njegova NVO u narednom periodu pokušati da okupi nadležne iz nekoliko opština koje “dijele” Bjelasicu I Sinjavinu, kako bi se našli načini da se planine zaštite i od nesavjesnih vozača.

“Mislim da organizovane turističke ture terenskim vozilima, uglavnom, koriste postojeće saobraćajnice. Oni se zaustavljaju na određenim vidikovcima I savjesnije se ponašaju od onih koji samostalno prolaze planinu raznim vrstama vozila.

Prema onome što smo uočili na terenu, planinom najviše ‘divljaju’ oni koji iznajme terenska vozila. Pokušaćemo, prije svega, da nadležnima skrenemo pažnju na taj problem, a onda i da zajednički trežimo rješenja”.

Direktor Nacionalnog parka (NP) “Biogradska gora” Saša Jeknić, takođe, tvrdi da se prilikom organzovanih džiping tura, vozila kreću postojećim putevima, a da samo pojednici koriste prečice.

Prema njegovim riječima, zaštitari NP ne mogu u svakom trenutku i na površini koju obuhvata taj NP da kontrolišu nesavjesne vozače.

“Pojedini vozači ternskih vozila silaze s postojećih puteva i koriste prečice na terenu. To često rade u želji da bi do nekog vidikovca stigli prije ili da bi pokazali svoje vozačke vještine. Džiping ture su najavljene i tačno je određeno kuda će se kretati. Tu ne može biti propusta”, kaže on.

Vozilima uništavaju livade i pašnjake Foto: Privatna arhiva

Godinama unazad i botaničar Danijel Vincek upozoravao je da se planinama nanosi ogromna šteta time što nije regulisano kuda terenci smiju prolaziti.

Ni privatna imanja nijesu pošteđena bahatosti onih koji do planine stižu terenskim vozilima, tvrde Duško i Milić Ilinčić iz kolašinskog sela Šljivovica.

Oni su nedavno optužili agencije koje za turiste organizuju ture da im svakodnevno od početka sezone džipovima i ATV vozilima uništavaju livade i pašnjake.

“Organizatori tih tura su izuzetno drski i ne pada im na pamet da uvaže naše molbe. Upozorovali smo da je to naša imovina i da prolazeći svakodnevno prave puteve i uništavaju livade, ali oni ne obraćaju pažnju na to. Shvatamo da je riječ o velikoj zaradi i inetersu vlasnika agencija, ali valjda imamo i mi pravo da sačuvamo imanje”, kažu Ilinčići.

Detalj sa Bjelasice Foto: Privatna arhiva

Prema njihovim riječima, na desetine terenskih vozila od početka ljeta prošlo je preko nekoliko parcela koje su vlasništvo Ilinčića.

Tvrde da su te ture organizovale nekolike agencija, čiji su vlasnici, uglavnom, Kolašinci.

Ni mještani ne čuvaju planinu

Iz nekoliko kolašinskih turističkih agencija “Vijestima” su kazali da se prilikom organizovanja turističkih tura njihova vozila kreću isključivo postojećim putevima.

Tvrde da su prema planini najmanje savjesni mještani.

“U to se lako uvjeriti na trenu. Naročito je taj problem izražen u vrijeme berbe borovnica. Trenutno je na planini moguće vidjeti na desetine svih vrsta vozila parkiranih daleko od ‘regularnih’ saobraćajnica. Pored toga, berači borovnica ostavljaju za sobom i ogromne količine smeća, čime su turisti užasnuti”, kaže jedan od organizatora tura terenskim vozilima preko Bjelasice.

Neki od vlasnika agencija tvrde da je i njima u interesu da se stanje na planini uvede u red, jer, objašnjavaju, time će se samo popraviti kvalitete turističke ponude.

