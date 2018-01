Platili bi, ali puno manje od 17 miliona

Opština Budva ponudila je njemačkoj kompaniji WTE otpadne vode da jednokratno plati 30 zaostalih i šest predstojećih rata za održavanje postrojenja za tretman otpadnih voda.

Iznos bi, kako je ponuđeno, bio definisan na osnovu mišljenja vještaka lokalne uprave, a riječ je o milionima eura.

U Opštini nijesu željeli da govore o pojedinostima - koliko je realna cijena koju treba plaćati mjesečno za održavanje postrojenja u naselju Vještica firmi u većinskom vlasništvu EVN grupe iz Austrije. Tvrde da je ponuda predočena kompaniji, ali i Vladi koja je garantovala za kredit priliom gradnje postrojenja.

Kompanija WTE ranije je u dva odvojene sudska spora tužila Opštinu Budva kako bi naplatili 9 i 5,5 miliona eura duga, na ime neizmirenih kreditnih i obaveza za održavanje postrojenja.

Njemci su na ime izgradnje postrojenja uzeli kredit kod KFW banke, a Opština se obavezala da će vraćati kreditne tranše.

Opština se ugovorom, koji osporava aktuelna lokalna vlast, obavezala da će plaćati šest miliona eura godišnje, ali za protekle dvije i po godine nije platila ni cent.

“Imali smo pet ili šest sastanaka sa gospodom iz WTE. Dosta smo ozbiljno pristupili tom problemu, odradili smo finansijska i neka druga vještačenja, vjerujem da je i druga strana to učinila... Uradili smo vještačenja da se utvrdi koliko je realna cijena koju Opština treba da plati na mjesečnom nivou da postrojenje funkcioniše. Po važećem ugovoru, mjesečno za održavanje treba da plaćamo 140.000 eura, ili 1,7 miliona eura godišnje. Naši nalazi nedsmisleno su utvrdili da to nije ni blizu te sume. S obzirom da imamo milionski dug i prijetnju pokretenja garancije od 29,5 miliona eura, ponudili smo da po cijeni koju smo dobili vještačenjem izmirimo milionski dug za prethodnih 30-ak mjeseci i za pola godine unaprijed“, kazao je gradonačelnik Budve Dragan Krapović “Vijestima”.

Spremni smo za dogovor: Krapović Foto: Vuk Lajović

On je istakao da je Opština spremna da plati odmah, ali da je iznos mnogo manji od 17 miliona eura, koliko na ime duga potražuje WTE.

“Bilo parnični postupak u Crnoj Gori ili međunarodna arbitraža, te stvari će se morati izvještačiti i doći do nalaza koji će utvrditi realno stanje i to što je naša obaveza. Mi ćemo to i platiti“.

Krapović je ocijenio da jedino saglasjem volja dviju strana problem može da bude riješen.

“Ako naši partneri iz Austrije i Njemačke to ne žele, ne može ih niko prisiliti, ali se mora utvrditi stvarno stanje... Ako oni odu, Opština Budva bi mogla da nastavi sa upravljanjem projektom otpadnih voda“.

Ne smije se desiti da plivaju u fekalijama

Krapović je rekao da su predložili i redefinisanje ugovora kada je riječ o održavanju postrojenja, a nakon isplate duga.

“Sa ovim aranžmanom bilo je upoznato i Specijalno državno tužilaštvo koje vodi istragu i u ovom slučaju, a koja jako drugo traje. Imajući u vidu potrebe građana i nadolazeću sezonu, ne možemo sebi da dozvolimo da čekamo krivično-pravno, ili ne znam kakvo razrješenje ove istrage, već moramo da preduprijedimo ono što mogu da budu eventualni problemi - da, ne daj Bože, mi i turisti u 2018. plivamo u fekalijama. Na neki način moramo da stavimo to pod kontrolu”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)