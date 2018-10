Pljevlja-Čajniče: Put kao iz horor filmova

Put Pljevlja-Čajniče, jedina veza tog grada sa BiH, i dalje je u katastrofalnom stanju. Iako nadležni godinama najavljuju njegovu rekontrukciju, put kojim svakodnevno prolazi veliki broj vozila, među kojima i studenti koji se školuju u Sarajevu ili Foči, i dalje zaslužuje epitet jednog od najgorih u Crnoj Gori.

Toj cesti je potrebna hitna rekonstrukcija zbog velikog broja krivina, rupa i ulegnuća na asfaltu. Posebno rizične tačke su na dionicama puta na prilazu mjestu Baljenovac, dijelu puta preko planine Kovač, kao i lokacije Karovića poljana i Metaljka.

“U rekonstrukciju puta Pljevlja-Čajniče država planira da uloži 13 miliona eura”.

To tvrdi predsjednik pljevaljske opštine Mirko Đačić, najavivši i rekonstrukcijju dijela puta prem Prijepolju, u šta će, kako ističe, biti uloženo sedam miliona eura.

Đačić tvrdi da taj posao ne može biti završen za pola godine ili godinu, s obzirom na veliki obim radova.

„Kada se nešto pripremi kao kvalitetan plan, biće sigurno realizovano u narednih nekoliko građevinskih sezona“, rekao je prvi čovjek grada.

Iz Direkcije za saobraćaj prije tri godine najavljivali su njegovu rekonstrukciju, ali do danas ništa nije urađeno, niti je završen projekat. Direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača u odgovorima dostavljenim “Vijestima” tvrdi da je projekat rekonstrukcije puta Pljevlja-Metaljka u završnoj fazi.

“Projekat rekonstrukcije se radi u dvije faze. Prva faza od Pljevalja do sela Krće u dužini od 19 kilometara i druga faza od Krća do Metaljke u dužini od 18 kilometara. Projekat podrazumijeva proširenje puta na dvije trake ukupne širine 6,6 metara i računskom brzinom od 50 kilometara na čas. Projektom je predviđeno ublažavanje krivina”, naveo je Parača.

On je kazao da je ove godine planirano raspisivanje tendera za izbor izvođača radova i nadzora na radovima na jednoj dionici puta.

“Po okončanju tendera a u zavisnosti od vremenskih uslova, počeće se sa izvođenjem radova”, rekao je Parača, ne precizirajući kada bi to moglo biti.

Na sajtu komisije za javne nabavke još nije objavljen tender, tako da je već sasvim izvjesno da radovi na ovom putu neće početi ove godine



Mitrović: Samo krpe rupe na primitivan način

Ni predsjednik Ekološkog društva “Breznica” Milorad Mitrovićne vjeruje da će se ove godišne bilo šta raditi na ovoj dionici puta.

“Ako za tri godine od kada su ga najavili nisu završili projekat za 19 kilometra puta onda će im im trebati 30 godina da urade kompletnu dokumentaciju i kompletne radove na ovoj dionici puta. Trenutno je ovaj put jedan od najgorih u Crnoj Gori. Prosto je nevjerovatno da o ovom putu ćute republičke i opštinske službe, odnosno nadležne saobraćajne inspekcije”, kaže Mitrović.

Mitrović

On tvrdi da je prije nekoliko dana do Čajniča putovao oko dva sata iako je taj grad od Pljevalja udaljen svega pedesetak kilometara.

“Nema dijela puta koji je normalan. Čak i od granice na Metaljci do Čajniča je scena kao iz horor filmova. Udarne rupe, ispucao i potonuo asfalt pun rupa je glavna odlika ovog puta. Do danas, ozbiljnijih zahvata nije bilo na ovom putu osim sporadičnog krpljenja rupa na primitivan način, koje je koštalo koliko dva moderna puta”, ističe Mitrović.



Nastavljaju se radovi od Vrulje do Mijakovića

Direkcija za saobraćaj potpisala je prije nekoliko dana ugovor sa firmom Tehnoput-MNE o izgradnji puta Pljevlja-Bijelo Polje, dionice od sela Vrulje do Mijakovića u dužini od oko 7,5 kilometara.

Izgradnjom ove dionice, značajno bi se poboljšala saobraćajna povezanost Pljevalja sa ostalim gradovima sjevera Crne Gore. Ranije je rekonstruisana i dionica puta od Slijepač mosta do Vrulje.

Tehnoput je ponudio cijenu od 8,69 miliona eura što je za oko dva i po miliona manje od procijenjene vrijednosti radova.

Prema ugovoru, izvođač radove treba da završi za 365 dana.



