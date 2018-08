Pljevlja na papiru nacrtala bazen, skijalište i klizalište

Opština Pljevlja planira da izgradi otvoreni bazen, skijalište, klizalište i uredi kupalište na Borovičkom jezeru, za šta je neophodno oko četiri miliona eura.

To piše u Nacrtu Strategije razvoja sporta u periodu od 2018. do 2021. godine, ali nijesu definisani rokovi do kada bi se realizovati ti projekti.

Pljevlja su jedan od rijetkih gradova koji nema otvoreni bazen, uređeno kupalište i skijalište.

Za izgradnju otvorenog bazena, kako je navedeno u dokumentu, potrebno je obezbijediti 3,5 miliona eura, a kao moguće partnere Opština je navela “Rudnik uglja”, “Termoelektranu” i Vladu.

Bazen bi se gradio nedaleko od sportske dvorane “Ada”.

Projekat izgradnje gradskog klizališta koštao bi oko 100.000 eura, a potrebno ga je, osim pribavljanja potrebnih dozvola, uklopiti i u planska dokumenta i obezbijediti kompletnu infrastrukturu i njegovu održivost.

I za realizaciju ovog projekta Opština računa na podršku Vlade, ambasada i EU fondova.

Opština je prethodne godine na dva mjeseca iznajmila klizalište za oko 25.000 eura, što je naišlo na dobre reakcije građana.

Klizalište iznajmljeno prošle zime Foto: Goran Malidžan

Projekat izgradnje skijališta procijenjen je na oko 120.000 eura. Gradilo bi se na lokaciji udaljenoj od grada 7 do 8 kilometara, u blizini puta Pljevlja - Prijepolje. Ukupna dužina staze je 485 metara. Polazna stanica vučnice je na 1.200 metara nadmorske visine, a visinska razlika iznosi 80 metara.

Projekat bi podrazumijevao demontažu i remont stubova i vučnice starog skijališta na Kosanici i montažu na novoj lokaciji.

Ski-lift u selu Kosanica izgrađen je početkom osamdesetih godina prošlog vijeka, a odavno nije u funkciji. Vrijedna oprema propada, a dio je bio i meta lopova.

Početkom 2002. godine na mjestu Popova njiva bio je postavljen ski-lift dužine 120 metara, ali odavno nije u funkciji.

Opština planira da uredi i kupalište na Borovičkom jezeru, ali ni za to nije definisala rok. Jezero je neuređeno gradsko kupalište, udaljeno 7 kilometara od Pljevalja. Nastalo je 2002. godine kao posljedica eksploatacije uglja.

“Opština Pljevlja je pokretala niz inicijativa za njegovo uređenje, u saradnji sa Rudnikom uglja, pa je Sekretarijat za uređenje prostora uradio projektni zadatak i izdati su urbanističko-tehnički uslovi. U nedostaku bazena, otvorenog ili zatvorenog i do njegove izgradnje, kupalištu na Borovičkom jezeru su potrebne manje adaptacije, kao što je nasipanje pijeskom, odstranjivanje trske i postavljanje ponti za kupanje, uz uređenje za postepen ulazak u vodu za kupače”, piše u Strategiji.

Projekat rekultivacije Borovičkog jezera uradio je “Rudnik uglja”.

“Ovaj prostor ima veliki kapacitet da u budućnosti bude veliko izletište i kupalište Pljevljaka, kao i stjecište sportskih ribolovaca”, tvrde u lokalnoj upravi.

