Pljevlja: Rasvijetljene četiri krađe, uhapšena jedna osoba

Pljevaljska policija rasvijetlila je četiri krivična i uhapsila M.T. (27) iz Pljevalja, koji je osumnjičen za krađu.

Takođe zbog krađe, policija je podnijela tri krivične prijave protiv Pljevljaka B.N, S.S. i maloljetnog Č.S.

"Službenici Uprave policije MUP-a – Centra bezbjednosti Pljevlja su, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju rasvijetljavanja krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata na području Opštine Pljevlja, nadležnom tužiocu krivičnom prijavom procesurili četiri lica zbog postojanja osnovane sumnje da su počinila četiri krivična djela. Naime, službenici CB Pljevlja su, 18.04.2018. godine, državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima podnijeli krivičnu prijavu protiv M.T. (27) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio dva krivična djela teška krađa. M.T. je lišen slobode. On je, kako se sumnja, u noći 05/06.04.2018.godine, po unaprijed utvrđenom planu, došao do kuće i pomoćnih objekata oštećenog L.M, koji se nalaze u selu Gotovuša, polomio katanac koji se nalazio na vratima dva pomoćna objekta – kolibe i garaže, ušao u unutrašnjost objekata i otuđio motorne testere, aparat za varenje, elektrode, brusilicu, bušilicu, električnu blanju, električni cirkular i drugi alat koji je zatekao. On je na ovaj način, sumnja se, vlasniku pričinio štetu od oko 400 eura. Službenici CB Pljevlja su, postupajući na osnovu prethodno pribavljene naredbe sudije za istragu izvršili pretres stana koji koristi M.T. Tom prilikom su pronađeni otuđeni predmeti, kao u drugi predmeti za koje se sumnja da potiču iz krivičnih djela", kazali su iz UP.

U saopštenju je rečeno da su predmeti vraćeni vlasnicima.

"Pretresom stana koji koristi M.T. pronađeni su predmeti koji potiču iz krivičnog djela počinjenog 27.03.2018. godine, na štetu Z.B. iz Pljevalja, kada mu je obijena vikendica u selu Šule i iz unutrašnjosti otuđeni predmeti vrijednosti oko 330 eura. O događaju je obaviješten državni tužilac koji je naložio da se protiv M.T. podnese posebni izvještaj kao dopuna krivične prijave u redovnom postupku prethodno podnijete protiv nepoznatog počinioca. Službenici CB Pljevlja su rasvijetlili dva krivična djela krađa i tom prilikom podnijeli dva posebna izvještaja kao dopune krivičnih prijava u redovnom postupku prethodno podnijetih protiv nepoznatih počinilaca, protiv B.N, S.S. i maloljetnog Č.S, svi iz Pljevalja. Oni su, kako se sumnja, 13.04.2018. godine u selu Dragaši, otuđili četiri akumulatora i veću količina goriva – nafte iz radnih mašina. Drugo krivično djelo krađa, ova lica su, sumnja se, počinila 16.04.2018.godine u selu Dragaši, kojom prilikom su otuđena četiri akumulatora iz dva traktora, izvjesna količina goriva – nafte i nadzorna kamera, kao i sajle za vuču, vlasništvo jednog pravnog lica iz Pljevalja koje se bavi preradom drveta. Otuđeni predmeti su pronađeni i vraćeni vlasnicima". kazali su iz Uprave policije.

