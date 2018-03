Pljevljaci vodu plaćaju, a četiri mjeseca je ne piju

Pljevaljski “Vodovod” ne bi smio da naplaćuje vodu po punoj cijeni, kada nije ispravna za piće.

To tvrdi Ismeta Džakić, savjetnica za drugostepeni upravni postupak u Sekretarijatu za stambeno-komunalne poslove puteve i vode i predsjednica NVO “Građanske inicijative”.

U “Vodovodu”, međutim, kažu da sve rade po zakonu.

Džakićeva navodi da svake godine, najmanje tri do četiri mjeseca, voda iz gradskog vodovoda nije za piće, ali je “Vodovod” fakturiše kao da je higijenski ispravna.

“‘Vodovod’ je dužan da građanima isporučuje bakteriološki i higijensko ispravnu vodu, ali se to ne dešava. Obavještavaju građane da je voda neispravna, ali se to ne vidi na računima gdje vodu naplaćuju kao da je higijenski ispravna. To je suprotno Zakonu o komunalnim djelatnostima, Odluci o snabdijevanju građana vodom, Zakonu o lokalnoj samoupravi“.

Voda sa gradskih izvorišta često nije za piće nakon obilnih padavina...

Iz “Vodovoda” je “Vijestima” saopšteno da ne postoji nijedna odredba koja zabranjuje da se voda fakturiše po aktuelnim cijenama u periodu kada nije za piće.

Navode da su dužni da obavijeste Zdravstveno-sanitarnu inspekciju (ZSI) svaki put kada je voda neispravna.

“Koja kasnije obavještava građane o tome, kao i za period kada je voda ispravna. Svaki dan radimo ispitivanja higijensko-bakteriološke ispravnosti vode na svim izvorištima i podatke dostavljamo ZSI”.

Mnogi Pljevljaci vodu donose sa izvorišta kod Motela “Vodice”, kada iz gradskog vodovoda nije za piće.

Postupaju nezakonito: Džakić Foto: Goran Malidžan

Ugovori sa korisnicima su zakonska obaveza

Džakićeva tvrdi da je zakonska obaveza “Vodovoda” da sa svakim korisnikom sklopi ugovor u kojem bi se definisale međusobne obaveze.

“Oni to ne donose kako građanin ne bi koristio svoja zakonska prava. Ako građanin ne plati račun, oni se odmah povezuju sa sudskim izvršiteljima, koji nažalost korisnicima direktno skidaju od plata ili penzije i uzimaju sebi novac, što je takođe nezakonito. Ne ostavlja se mogućnost građaninu da se obrati Sekretarijatu koji je drugostepeni organ nad radom opštinskih preduzeća”.

U “Vodovodu” tvrde da tek ove godine, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, treba da se primijeni odredba po kojoj će biti u obavezi da potpisuju ugovore sa korisnicima.

“Zakon o obligacionim odnosima kaže i da se kod komunalnih djelatnosti samim ispostavljanjem fakture stvara povjerilačko-dužnički odnos između korisnika i davaoca usluga”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)