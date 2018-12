Po džepu udaraju samo opozicionare

Dio opozicionih poslanika bi početkom naredne godine mogao pokrenuti inicijativu za izmjene Poslovnika Skupštine Crne Gore kojim bi se ukinule novčane kazne.

Administrativni odbor je u petak novčano kaznio pet poslanika DF-a sa 10 i 20 odsto plate zbog kršenja poslovnika. Navodeći da je inicijativa za izmjenu poslovnika za sada ideja nekih partija u opoziciji, sagovornici “Vijesti“ kazali su da bi se o tome moglo konkretnije razgovarati nakon zimske pauze.

“Praksa je pokazala da se dio poslovnika koji se tiče opomena koristi za disciplinovanje opozicije. U praksu je bilo incidenata i ranije, ali tada niko nije smatrao da poslanike treba kažnjavati. Opozicija nije bila uključena u izmjene poslovnika i zbog toga opet treba razgovarati na koji način treba održavati red u parlamentu. Selektivno umanjenje plata neće pomoći“, kazao je sagovornik “Vijesti“.

Poslovnik je izmijenjen u vrijeme kada je opozicija bojkotovala rad Skupštine zahtijevajući ponavljanje parlamentarnih izbora i sudski epilog afere “državni udar“. Nove kaznene mjere usvojene su glasovima poslanika vladajuće koalicije na inicijativu DPS-a. Prema Poslovniku, opomena se, između ostalog, izriče poslaniku koji pored upozorenja predsjednika Skupštine govori o pitanju koje nije na dnevnom redu sjednice, upotrebljava uvredljive riječi ili izraze, iznosi činjenice i ocjene koje se odnose na privatni život poslanika i drugih lica.

Članom 110 Poslovnika predviđeno je da se za izrečenu mjeru opomene poslanik novčano kazni sa 10 odsto plate, dok se za dvije ili više opomena kažnjava sa 20 procenata.

Poslovnikom je predviđeno i da poslanicima kojima predsjedavajući oduzme riječ budu kažnjeni sa 40 odsto plate, dok oni koje udalje sa sjednice rizikuju polovinu.

Iako do sada niko od poslanika nije bio udaljen sa sjednice zbog izrečenih opomena, plate su umanjene za pet predstavnika opozicije, dok umanjenje očekuje i jednog poslanika vladajuće koalicije.

Poslanicima DF-a Nebojši Medojeviću, Milanu Kneževiću i Jovanu Vučuroviću će decembarska plata biti umanjena za 20 odsto, a Branku Raduloviću, Marini Jočić i Janku Vučiniću za 10 procenata. To znači da će poslanici Fronta primiti od 140 do 300 eura manje.

Kneževiću je plata umanjena i prošlog decembra zbog uvreda na račun specijalnog državnog tužioca (SDT) Milivoja Katnića. Zbog uvreda na račun Katnića poslanicima su plate umanjene i u četvrtak, dok su pojedini članovi Fronta kažnjeni jer su kolege iz vlasti nazivali “saradnicima službi bezbjednosti i klovnovima“.

Opomena je izrečena i poslaniku Liberalne partije Andriji Popoviću jer je kazao da Kneževića treba “povesti u ludnicu“.

Iako je u parlamentu tokom prošle godine bilo više incidentnih situacija, predsjednik Skupštine Ivan Brajović i potpredsjednici su češće upozoravali poslanike nego što su im izricali opomene. Na primjedbu opozicije da je poslovnik mijenjan po želji vlasti, potpredsjednik parlamenta Branimir Gvozdenović je na jednoj sjednici parlamenta kazao da je spreman za razgovore o novim izmjenama.

Knežević: Kaznama pune državnu kasu

Komentarišući izmjene poslovnika, Knežević je na jednoj sjednici rekao da je to učinjeno da bi se kažnjavali poslanici Fronta i da im ne bi dali da govore.

“Ja sam do sada kroz javne opomene Gvozdenovića kažnjen, čini mi se, sa 760 eura. Još ta kazna nije stigla na naplatu, plus ovih 1.000 koliko me kaznio Viši sud na predlog Specijalnog državnog tužilaštva. U zdravlje ovog Poslovnika sa 1.760 eura ja sam napunio budžet Crne Gore“.

Na Gvozdenovićevu primjedbu da je poslovnik izmijenjen dok nije bilo opozicije u parlamentu, Knežević je odgovorio: “Zahvaljujući vašim kaznama ja ću imati možda jedan predlog, ne bi loše bilo da budete i direktor Poreske uprave. Ako budete naplaćivali porez kao što meni udarate ove javne opomene, ovih 700 miliona eura poreskog duga će se naplatiti”.

