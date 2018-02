Pobjeda opet „upumpala“ lažnu vijest

Nakon što je Đukanovićeva privatna fake news mašinerija objavila da je DF tokom predizborne kampanje 2016. „upumpao“ koncernu Vijesti milion i 200 hiljada eura, pa onda milion, pa onda 800 hiljada, napokon su dočekali da iz izvještaja nadležnih institucija, krajem 2016., zaista dobiju tačnu informaciju da se radilo o 140 hiljada eura novinama i portalu Vijesti i 220 hiljada TV Vijesti, saopšteno je iz Uprave medijske grupe "Vijesti".

Da ne bi sami sebe demantovali, onda su to prećutali. Iako su ažurno u tom periodu informisani od Centralne banke o svim uplatama DF-a i njihove ovlašćene media buying agencije na račune naše dvije kompanije, kao i o našim blokadama računa DF-a zbog dijela nenaplaćenih faktura iz tog perioda, Đukanovićeva fake news mašinerija je pokušavala da lažima, izmišljotinama i spinovanjem stvori utisak u javnosti o 2 ili 3 puta većim iznosima, da bi onda, kao u današnjem tekstu, mogla da insinuira kako su ti veliki novci uticali na naše naslovnice i „specijalno fokusiranje tekstova“.

„Pobjeda“ i ostala fake news mašinerija Đukanovića, polaze od sebe same i misli da ako su oni spremni za milione eura koje je Đukanović od građana Crne Gore, ali stvarno upumpao u njih, a što je najgore i dalje upumpava, ako su oni zato spremni i primorani da lažu i falsifikuju na svojim naslovnicama i u „minut,dva“ epizodama, da onda isti princip važi i za sve ostale – „Vijesti“, Google ili Facebook gdje su DF ali i sve ostale partije (osim Đukanovićeve) potrošio značajne iznose jer je prepoznao uticaj tih platformi i medija na javno mnjenje. To što je DPS potrošio 10 ili 15 hiljada na Pobjedu i njeno džepno izdanje Dnevne novine nijesu krive „Vijesti“, već je to indikator šta i sam Đukanović misli o svojoj propagandi i njenom značaju i uticaju.

Kao što je i javnosti i nadležnim državnim institucijama koje su pratile izborni proces poznato, i DF i sve ostale partije dobile su od koncerna Vijesti isti cjenovnik i platile istu cijenu za svaki centimetar prostora u novini i na portalu i za svaku sekundu emitovanu na TV.

Na kraju, drago nam je što je Đukanovićeva fake news propaganda još jednom pokazala svoje pravo lice ne prezajući da za svoje opskurne ciljeve zloupotrijebi američku ambasadu a time i američku vladu što čudi s obzirom da se šef DPS i pomenute propagande kune u partnerstvo sa zvaničnim Vašingtonom. U poznatom propagandnom maniru „Pobjeda“ zlonamjernim tumačenjem nekih papira US ambasade pokušava da poentira i diskredituje Vijesti „obogaćujući“ izvještaj neimenovanog diplomate svojim komentarima, polurečenicama, tumačenjima i opremom teksta.

Drago nam je takođe što, ako nama podvaljuju, hvale naše kolege iz Dana jer su odbili ponudu DF da za novac prilagođavaju svoje naslovnice ili udarne tekstove. A da s druge strane, Đukanovićeva fake news propaganda ne zna da li su i Vijesti odbile takvu ponudu. Istraga je u toku, a da im olakšamo možemo saopštiti da takvu ponudu nijesmo ni dobili, jer sve partije u Crnoj Gori i sama Đukanovićeva fake news propaganda dobro znaju da su Vijesti jedini medij u državi i jedan od rijetkih u regionu gdje ni novac, ni politički, ni prijateljski, ni rođački razlozi, ni bilo šta drugo ne mogu uticati na njene naslovnice i „specijalno fokusiranje tema“.

To i piše u američkom dokumentu, na koji se poziva „Pobjeda“: „Vijesti su kategorički negirale da bi ikad uzele novac koji bi uticao na njihovu uređivačku politiku“. Naravno da te rečenice nema u „Pobjedinom“ istraživanju. Ipak, najvažnije je što to već 20 godina dobro znaju građani Crne Gore dajući našim medijima najveće povjerenje i stavljajući fake news propagandu režima tamo gdje joj je mjesto" navodi se u saopštenju Uprave medijske grupe Vijesti.

