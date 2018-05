Pobjeda opozicije u Podgorici šansa za vanredne izbore

Eventualna pobjeda opozicije na lokalnim izborima u Podgorici mogla bi pokrenuti pitanje raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, zbog činjenice da u glavnom gradu glasa trećina crnogorskih birača, smatraju u civilnom sektoru i opoziciji. Zbog toga je, kako navode, očekivano što se u kampanji, uz lokalne probleme potencira da bi pobjeda u Podgorici mogla biti početak promjena u državi.

Podsjećajući da je kampanja za lokalne izbore u Podgorici intenzivnija nego za predsjedničke, Damir Nikočević iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) upozorava da u glavnom gradu leži institucionalna moć.

“U Podgorici su finansijski okvir i mogućnosti značajno veće nego u drugim lokalnim sredinama, što znači u postojećim okolnostima i ogroman partijski plijen. Naravno, na simboličkoj ravni, eventualna pobjeda opozicije bi mogla biti presudno važna i pokrenuti važne procese. Ukoliko bi Demokratska partija socijalista (DPS) bila pobijeđena tamo gdje je najviše uložila i u centrali svih crnogorskih resursa priča o vanrednim parlamentarnim izborima bi postala mnogo realnija”, istakao je on.

Opozicija je nakon izbora u oktobru 2016. tražila ponavljanje parlamentarnih izbora, navodeći da su se oni odigrali u sjenci afere “državni udar” i da je tokom glasanja bilo pritiska na birače. I pored opozicionog bojkota parlamenta, vladajuća koalicija je odbila zahtjeve da se vanredni parlamentarni izbori održe istovremeno sa predsjedničkim. Nosilac liste “Građanskog pokreta za promjene”, koji čine Socijaldemokratska partija (SDP) i Demos, Ivan Vujović smatra da bi pobjeda opozicije bila prilika za ponavljanje zahtjeva za vanrednim parlamentarnim izborima.

“Prednost od 9.000 glasova u korist opozicije u odnosu na najbolji rezultat DPS-a daje velike šanse za pobjedu ukoliko pojedine kolege konačno shvate da su cilj promjene, a ne ko će unutar opozicije imati više glasova. Promjene u Podgorici bi svakako pokrenule talas pozitivnih promjena na državnom nivou. Oslobodili bi “zarobljenu državu”, zajedno gradili pravedno društvo, socijalnu pravdu i solidarnost, obezbijedili da država pripada svima. Takve promjene bi oslobodile i veliki broj poštenih glasača DPS-a”, kazao je Vujović.

Opozicija je na parlamentarnim izborima 2016. godine imala sedam hiljada glasova više od vladajuće koalicije, dok se ta prednost na predsjedničkim izborima smanjila na dvije hiljade. Opozicione partije su imale priliku da formiraju vlast u Podgorici nakon izbora 2014. godine, ali je nakon dugotrajnih pregovora sa opozicionim partijama koalicija “Evropsko lice Podgoricie”, koju su činile SDP i Pozitivna Crna Gora formirale većinu sa DPS-om.

Poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović smatra da je očekivano što se lokalni izbori u Podgorici izdižu u ravan parlamentarnih, navodeći da su izbori u glavnom gradu od suštinskog značaja za razvoj daljih političkih i društvenih procesa u Crnoj Glori.

“S obzirom na sve nepobitne parametre koji na to ukazuju i očekivanja ukupne javnosti, pobjeda antirežimskih snaga u Podgorici je nikad izvjesnija, ali i nikad potrebnija. Ona će biti uvod u deblokiranje cjelokupnog sistema stavljenog pod potpunu kontrolu jednog čovjeka i jedne partije. Utemeljena je vjera u građane Crne Gore da ovog puta neće dati šansu predstavnicima autoritarnog sistema, koji klizi ka diktaturi, već će svoje povjerenje ukazati onim snagama i onoj alternativi takvoj vlasti, koja će povesti i Podgoricu i Crnu Goru putem prijeko potrebnih promjena. Prva prilika za to su izbori u Podgorici koji će, nakon opozicione pobjede, biti siguran uvod u vanredne parlamentarne izbore, na kojima će se do kraja dovesti proces oslobađanja crnogorskog društva, institucija i cjelokupnog sistema, od strane posljednjeg diktatorskog režima u Evropi”, kazao je on.

Lideri da preispitaju odgovornost ako izgube

Ističući da procenat “rasutih glasova” na lokalnim izborima može biti ključni faktor za određivanje većini u glavnom gradu, Nikočević smatra da opozicija ima priliku za promjene.

“Lokalni izbori u Podgorici su još više na značaju dobili činjenicom da je rezultat na predsjedničkim izborima bio veoma tijesan, da je Milo Đukanović dobar dio opozicionih glasača ostavio kući, te da je amortizacijom svog biračkog tijela došao do prednosti u Podgorici. Zato opozicija mora uložiti napor da izvede birače, i čini se da ona tu potrebu prepoznaje i radi na tome, a ostaje da se vidi koliko će to na kraju biti uspješno”, kazao je Nikočević, navodeći da opozicioni lideri moraju snositi odgovornost u slučaju poraza u Podgorici.

“U slučaju pobjede DPS-a i njegovih koalicionih partnera na izborima, vanredni parlamentarni izbori neće više biti tema, ali bi morali otvoriti prostor za preispitavanje odgovornosti u opoziciji i za promjene nekih pristupa”, kazao je on.

