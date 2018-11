Pobrić u postupku protiv Đukanovića: Prijavila bih svaku partiju, doživjela sam progon

Da je bilo koja druga partija koja je organizovala skupove u “Ramadi” počinila krivično djelo, isto bi postupila i prijavila nelegalne radnje, jer smatram da je to bila moja građanska, profesionalna i moralna dužnost.

To je na početku procesa koji je pokrenula protiv predsjednika države Mila Đukanovića, istakla bivša menadžerka tog hotela Patricija Pobrić.

Ona je tužila Đukanovića i tražila od njega da na ime duševnih bolova koje joj je nanio uplati 10.000 na račun nevladine organizacije “Naša akcija”.

Đukanović Foto: Služba za informisanje Predsjednika Crne Gore

Tužbu je podnijela zbog povrede dostojanstva ličnosti, iznesene u javnim istupima Đukanovića, a u vezi sa slučajem “Ramada”, koji je otkrila dok je kao menadžer radila u tom hotelu.

Pobrićeva je juče u Osnovnom sudu objašnjavala da je postojao javni interes da se objelodane informacije kako neko parama građana plaća političke skupove i da to nijesu privatni podaci, kako je u svojoj izjavi isticao Đukanović.

Ona je pojašnjavala da je takođe uvrijedila i njegova izjava u parlamentu da je to učinila iz političkih ili privatnih interesa, ističući da su u trenutku kada je prijavila djelo, za nju Socijaldemokrate bile potpuna nepoznanica.

“Ja sam uvijek bila građanski aktivista i nikada nijesam djelovala na osnovu političkih aspiracija. U toku 2015. jesam bila tri mjeseca u jednoj političkoj partiji i zbog neslaganja sa njihovom operativom, izašla sam iz iste i nijesam više bila član nijedne političke partije”.

Dodala je da je odlučila da te informacije preda nezavisnom poslaniku u Skupštini, s obzirom da je imala veliko nepovjerenje u crnogorske institucije, pa i tužilaštvo, te da se bojala za bezbjednost novinara ukoliko njima preda informaciju.

“Odlučila sam se da informaciju predam nezavisnim članovima parlamenta u datom momentu Jelisaveta Kalezić i Mladenu Bojaniću. Međutim, kako je Kalezićeva bila lošeg zdrastvenog stanja, informaciju sam predala Bojaniću”, pojašnjavala je ona.

Bojanić Foto: Filip Roganović

Dodala je i da je ona Bojaniću verbalno prenijela informaciju da je politička partija tražila da joj Direkcija za željeznice plati račun za skupove i da je Bojanić, jer ona nije mogla, od Centralne banke pribavio kasnije ključni dokaz za dokazivanje krivice - da je te pare za njihov skup zaista platila Direkcija, odnosno država.

“Kako kasnije saznajem, na čelu te partije je bio tadašnji ministar saobraćaja i sadašnji predsjednik parlamenta (Ivan Brajović), te da je potpis ministra bio ključan za spornu transakciju, što se vidi iz dokumenata Centralne banke”, navela je ona.

​Tužulaštvo prebacuje vruć kromipir sa nižeg na viši nivo Foto: Boris Pejović

Međutim, kako je dodala, s obzirom na to da on nije odgovarao za to, to je još jednom potvrdilo njene sumnje da se crnogorskom tužilaštvu ne može vjerovati.

Govoreći o optužbama da je imala bilo kakav finansijski interes, Pobrićeva je pozvala sud da pogleda njeno finansijsko stanje prije i posle toga.

“U poziciji menadžera ‘Ramade’ bila sam materijalno obezbijeđena, nakon ovoga, i izjave Đukanovića u parlamentu, nijesam našla novo zapošljenje, živim na minimalnom budžetu, nedovoljnom za izdržavanje moje djece. Doživjela sam progon, policija je pratila moju djecu iz škole i sa treninga, trpim razne uvrede na ulici, na društvenim mrežama, pritisci stižu sa raznih adresa, pa i iz škole, od nastavnog osoblja i raznih komentara tipa - da bi najbolje bilo da zaćutim i manje lajem”... ispričala je Pobrićeva.

Na pitanja svog punomoćnika Budislava Minića, Pobrićeva je pojašnjavala da je u početku željela da ostane anonimna, ali da je odlučila da izađe u javnost kada je vidjela da poslanici dolaze u hotel i pritiskaju menadžment za informacije, te da su tabloidni mediji već objavili njeno ime.

“Tada sam odlučila da reagujem i izađem u javnost da me ne bi blatili i pravili od mog građanskog čina nešto drugo. Smatram da bi moj čin u normalnom demokratskom društvu trebalo da bude normalna pojava”, istakla je ona.

Pobrićeva se našla na meti napada kada je Bojaniću ispričala da su dva partijska skupa vladajućih Socijaldemokrata, održana u hotelu “Ramada”, u kojem je u tom periodu radila, plaćena novcem Direkcije za željeznicu koja je dio Ministarstva saobraćaja, tadašnjeg resora šefa te partije Ivana Brajovića.

Viši sud u Podgorici je, u maju 2017. godine, direktora Direkcije Nebojšu Obradovića osudio na tri mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, dok je Apelacioni sud odlučio da se kazna neće izvršiti ukoliko on ne počini novo krivično djelo u roku od dvije godine.

Obradović Foto: Savo Prelević

Obradović je poslije presude podnio ostavku, ali je preraspoređen u Ministarstvo saobraćaja - na drugoj poziciji.

Đukanović je u parlamentu pozdravio sankcije koje je pretrpjela Pobrićeva zbog otkrivanja zloupotreba i rekao: “Nema to veze sa Vladom, ovdje je riječ o zaposlenom u hotelu ‘Ramada’. Ono što ja znam, to bi uradio svaki poslodavac na svijetu”, navodi se u tužbi.

Nekoliko dana kasnije to je ponovio i rekao da bi isto uradio sa zaposlenima u Vladi.

Đukanovićeva punomoćnica Milja Đuranović isticala je da tuženi u izjavi nije iznio nijednu neistinu u odnosu na tužilju, nije ni pomenuo njeno ime, već je iznio svoj vrijednosni sud u odnosu na situaciju koja je tada bila aktuelna.

Agencija dala partiji njene privatne podatke

Pobrićeva je juče istakla i da je među brojnim nepravilnostima i prekršajima koji su ugrozili nju i njenu porodicu nakon što je odlučila da progovori, i ponašanje Agencije za sprečavanje korupcije.

“Ta Agencija je dala moje privatne informacije jednoj političkoj partiji bez moje saglasnosti”, navela je ona.

ASK je ranije zaključio da Pobrićeva nije zaslužila status zviždača, navodeći da nije ona direktno prijavila nepravilnosti, već Bojanić.

Tužilaštvo još mjerka oko lažnog svjedočenja Brajovića i ostalih

Više državno tužilaštvo u Podgorici nije odgovorilo kakvu je odluku donijelo povodom nove pritužbe bivšeg poslanika Mladena Bojanića na odbijanje ODT Podgorica da procesuira odgovorne za lažno svjedočenje u predmetu “Ramada”.

“Odluka će biti donijeta u zakonskom roku,” odgovor je VDT.

Bojanić u novoj pritužbi navodi kako je “očigledno da ODT nije postupilo po nalogu Višeg tužilaštva, odnosno nije utvrdilo relevantne činjenice ili ih je zanemarilo u potpunosti”. To je drugi pokušaj da se procesuiraju predsjednik parlamenta i Socijaldemokrata (SD) Ivan Brajović i funkcioneri te partije, za davanje lažnog iskaza na suđenju Nebojši Obradoviću. Oni su na sudu tvrdili da novac iz državne kase nije zloupotrebljen za SD, ali je Viši sud utvrdio suprotno, pa je Bojanić podnio prijavu za lažnno svjedočenje.

ODT Podgorica je utvrdilo da toga nije bilo.

“Slučaj je veoma jednostavan, postoje svi relevantni dokazi, zapisnici sa suđenja, a presuda za korupciju je pravosnažna. Ostaje da vidimo da li se Tužilastvo drži mnogo puta javno izrečenog stava da će goniti sve počinioce krivičnih djela bez obzira na kojoj se funkciji nalazili ili će se pokazati da je to samo obična floskula”, kazao je juče Bojanić “Vijestima”.

