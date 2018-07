Počinju prijave za "Hiljadu plus" projekat: Ove godine bez učešća za kredit

Crnogorski građani će, od ponedjeljka, moći da se prijavljuju za učešće u projektu “Hiljadu plus”, kojim je predviđeno da između 400 i 450 porodica objezbjedi stambeno pitanje, a dokumentaciju će moći da dostavljaju od 23. jula do 13. avgusta.

To je saopšteno na pres konferenciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, povodom početka realizacije treće faze projekta “Hiljadu plus”, koja je nastavak prethodne dvije faze, koji su realizovane 2010-2011. i 2015-2017. godine, u saradnji i kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB).

Ministar održivog razvoja i turizma, Pavle Radulović, kazao je da se tim projektom omogućava crnogorskim građanima da, pod značajno povoljnijim uslovima, obezbijede stambeno pitanje.

“U trećoj fazi smo uspjeli da obezbjedimo najbolje uslove do sada. Imali smo 39 prijava građevinara, sa 780 stambenih jedinica. Od toga je 28 ocijenjeno da ispunjava uslove, dok je 645 stambenih jedinica stavljeno na A listu”, pojasnio je Radulović.

On je kazao da su ostale stambene jedinice stavljene na B listu, jer nemaju potrebnu dokumentaciju, zbog čega im je, kako je naveo, dat dodatni rok od 15 dana.

Radulović je pojasnio da je margina kamatne stope fiksirana na 2,99 odsto procentnih poena na period otplate 20 godina, ističući da će stanbeni krediti, kroz ovaj projekat, biti 40 odsto jeftiniji od onih koji se mogu naći na tržištu.

Prema njegovim riječima, u projektu učestvuje pet komercijalnih banaka, a učešće građana za kredit nije obavezno.

“Jedan od problema sa kojima su se građani susretali je obezbjeđenje tkz. učešća, koji komercijalnim kreditima participiraju na 25 odsto. Uspjeli smo da ispregovaramo da građani ne moraju obezbjediti učešće za ovaj kredit”, poručio je Radulović.

U dosadašnja dva ciklusa je, kako je rekao, preko 200 hiljade građana riješilo stambeno pitanje.

Generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja, Marko Čanović, kazao je da će građani moći da dostavljalju dokumentaciju za javni poziv svakog radnog dana, od 8 i 30 sati do 15 sati, počevši od ponedjeljka.

“Osnovni uslovi za učešće u projektu je da je aplikant crnogorski državljanin, da je sposoban kreditno, da nema u svojini stambeni objekat u zadnjih tri godine, kao ni članovi njegove familije, ili u svoj svojini više od jedne trećine koja je od ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori. Taj objekat, od koga se računa jedna trećina, ne može biti veći od 90 kvadrata”, pojasnio je Čanović.

On je naveo da imunitet ne može biti veći od 50 odsto primanja aplikanta, odnosno primanja članova domaćinstva.

“Kada govorimo o kumulativnim prihodima domaćinstva, za prvog člana se računa 600 eura, za drugog punoljetnog člana se računa 420 eura, a za svakog maloljetnog člana po 300 eura”, naveo je Čanović.

Za jednočlano i dvočlano domaćinstvo je, kako je kazao, površina stambenog objekta limitirana na garsonjeru ili jednosoban stan površine od 24 do 46 metara kvardatnih.

“Bračnim barovima, kod kojih oba bračna druga imaju do 35 godina, bez djece, određen je jednosoban ili dvosoban stan, od 46 do 60 metara kvardatnih. Za tročlano domačinstvo takođe jednosoban ili dvosoban stan, do 73 metra kvadratna, a za četvoročlano domaćinstvo trosoban stan do 88 kvadrata”, kazao je Čanović.

Domaćinstvima sa više od četiri člana je, kako je rekao, određen trosoban ili veći stan, maksimalne površine do 90 metara kvadratnih, a moguće je, kako je pojasnio, odobriti do 15 kvadrata više po aplikantu.

Prema njegovim riječima, 645 stambenih jedinica se nalazi na A listi, dok je 135 jedinica na B listi.

“Konstatovano je da je 28 investitora ispunilo uslove za učešće, 11 građevinara, četiri pravna lica i 13 fizičkih lica. U ponudi su stambene jedinice iz osam opština, Podgorice, Nikšića, Cetinja, Pljevalja, Bijelog Polja, Mojkovca, Bara i Herceg Novog”, poručio je Čanović.

Cijene stanova, kako je kazao, ne mogu biti veće od hiljadu i sto eura po metru kvadratnom, a danas će, kako je najavio, biti objavljena lista svih stambenih jedinica u ponudi, koja su na A listi.

“Ponuđeno je 29 garsonjera, 389 jednosobnih, 199 dvosobnih, 27 trosobnih stanova i jedan duplex stan. Očekujemo da će ovim projektom oko 400 do 450 porodica riješiti svoje stambeno pitanje, odnosno preko 1.200 građana”, poručio je Čanović.

Direktorica nacionalne jedinice za implementaciju projekta iz oblasti komunalne infrastrukture i zaštite sredine, Sanja Mugoša, podsjetila je da se građani mogu informisati o projektu putem veb sajta, kao i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

“U ovu svrhu, otvoren je i call centar, na broj: 19915. Građani prikupljaju potrebnu dokumentaciju, o čemu se mogu informisati na veb sajtovima, a nakon toga je predaju u jednu od pet banaka, koje učestvuju u projektu”, pojasnila je Mugoša.

Ona je navela da, nakon predaje dokumenata, svaki građanin dobija potvrdu, koja sadrži šifru i datum predaje aplikacije.

“Komercijalne banke dostavljaju aplikacije implementacionoj jedinici svakog dana, sa spiskom predatih dokumentacija i pod šifrom. Taj spisak se narednog dana objavljuje na sajtu projekta, tako da svaki građanin može izvršiti uvid”, kazala je Mugoša.

Građani će, kako je pojasnila, moći da predaju aplikacije do 13. avgusta, kada će javni poziv biti zatvoren.

“Projektni odbor zatim donosi odluke i obavještava aplikante. Vrši se prijem vaučera, a građani sklapaju ugovore sa investitorima, na osnovu dobijenog vaučera. Nakon toga, vrši se kupoprodajni ugovor sa bankom i investitorom”, navela je Mugoša.

