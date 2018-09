Počinju prijave za Program stručnog osposobljavanja

Prijave za sedmi krug Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem počinju danas, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.



Generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, Mubera Kurpejović, kazala je da će se prvo prijavljivati poslodavci, a potom korisnici.



Poslodavci privatnog i javnog sektora, koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, prijavu podnose do 15. oktobra, dok će korisnici prijavu na Portal elektronske uprave podnositi od 15. oktobra do 15. novembra.



“Program su pokazao kao vrlo uspješan, s obzirom na to da je oko 50 odsto korisnika nastavilo radni angažman, što nesumnjivo doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih ljudi”, istakla je Kurpejović.



Poslodavci su, kako je dodala, dužni da korisnicima pruže osposobljavanje u skladu sa Programom, dok će stručni tim zadužen za realizaciju Programa kontrolisati sprovođenja osposobljavanja.



Kurpejović je rekla da je cilj Programa da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija.

