Podgorica će dobiti šetalište za 21. vijek

Demokrate i Građanski pokret URA će, kao nosioci nove gradske uprave, u što kraćem roku krenuti u izgradnju prijeko potrebnog šetališta uz rijeku Moraču. Šetalište će se prostirati od pješačkog mosta Andrije Kažića u Zagoriču do mosta "Union bridge" u Staroj Varoši, ali i od prostora Sastavaka uzvodno rijekom Ribnicom do Tabačkog mosta, a zatim do stare banje, Karvera. Izgradnjom takvog projekta, građani Podgorice i turisti će dobiti novih par kilometara šetališta uz naše rijeke, ali i priliku da upoznaju važne istorijske tačke našeg grada - tvrđavu Depedogen, Staru Varoš, Karver, Tabački i Rimski most.

Projekat Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta URA predviđa, uz izgradnju šetališta pored Morače, i uređenje Moračke plaže, počev od kultne plaže Labud i kajakaškog kluba "Galeb". Ovaj projekat, pored arhitektonskih rješenja, ima i pravno – politički karakter.

Demokrate i GP URA proglasiće moratorijum na bilo kakvu stambenu gradnju na prostoru Njegoševog parka, kasarne "Morača“ i drugih djelova obale Morače, koji moraju ostati namijenjeni isključivo javnim, kulturnim i rekreativnim sadržajima a, ujedno, donijeće se jedinstven plan obalnog područja duž linije Duklja - Mirkova varoš - Stara varoš, kojim će se Duklja "uvesti" u grad, čime će se na najbolji način zaštititi obala naše najveće rijeke. "Podgorica za 21. vijek".

Demokrate i URA će modernizovati podzemni prolaz u Polju

Ideja Demokrata i Građanskog pokreta URA jeste da opština Bar bude spoj efikasnog i ekonomičnog, odnosno grad koji će biti oblikovan prema građanima i usmjeren na rezultate, a ne na procedure. Ljudi za 21. vijek su posvećeni unapređenju kvaliteta života svih građana na svim poljima, i svaki naš projekat će se izvoditi isključivo zarad dobrobiti Barana, a ne radi statistike. Planove ćemo praviti na terenu sa građanima, a ne u kancelarijama. Redovni obilasci mjesnih zajednica i redovni razgovori sa građanima su obaveza koju ćemo preuzeti, a njihovi zahtjevi i savjeti će biti smjernice za projekte koje ćemo realizovati.

Podzemni prolaz u Polju najbolje oslikava brigu i ažurnost lokalne samouprave u rješavanju problema građana. Zapušten, otpadom zatrpan i neprohodan prolaz, povezuje naselje Polje razdvojeno prugom. Kao što vidite, ovaj podzemni prolaz je izgubio svoju namjenu i funkciju isključivo zbog nemara i nebrige odlazeće vlasti.

Demokrate i Građanski pokret URA će brinuti o bezbijednosti svih građana, na način što će postojeći podzemni prolaz rekonstruisati, modernizovati, te obezbijediti siguran prolaz pješacima uz adekvatnu rasvjetu koja je neophodna da bi se pješaci osjećali sigurno dok u noćnim satima prolaze podzemnim tunelom. Ovim rješenjem bi se Polje mnogo bolje povezalo i olakšao bi se život stanovnika ove mjesne zajednice. Rekonstrukcijom ćemo obezbijediti i prilaz za osobe sa invaliditetom, jer će ljudi za 21. vijek jednako brinuti o sigurnosti svih građana.

