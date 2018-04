Podgorica: Hapšenje zbog rotvajlera, krivična prijava za dvije krađe

Podgorička policija rasvijetlila je tri krivična djela i pritom podnijela dvije krivične prijave, dok je jedna osoba uhapšena.

Podgoričanin D.Đ. (20) uhapšen je zbog sumnje da je njegov pas napao i povrijedio četvorogodišnju djevojčicu.

"Službenici CB Podgorica su, 25.04.2018. godine, lišili slobode D.Đ. (20) iz Podgorice zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti na štetu malljetne djevojčice. On je, kako se sumnja, 24.04.2018. godine oko 18,00 časova, u selu Ponari, na povocu bez korpe držao psa rase rotvajler, koji je, kada su prolazili pored dvorišta jedne kuće, primjetio četvorogodišnju djevojčicu, napao je i oborio je na trotoar, nanoseći joj zubima povrede u predjelu glave. Djevojčica je prevezena u Klinički centar Crne Gore radi ukazivanja ljekarska pomoći, gdje je zadržana na liječenju", saopšteno je iz Uprave policije.

Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv D.B. (29) iz Podgorice zbog sumnje da je ukrao i prodao tuđi automobil.

"Službenici CB Podgorica su, 24.04.2018. godine, nadležnom tužiocu podnijeli poseban izvješatj kao dopunu krivične prijave, prethodno podnijete protiv nepoznatog počinioca, protiv D.B. (29) iz Podgorice, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo krađa na štetu M.K. On je, kako se sumnja, mjesec dana prije izvršenja krivičnog djela, odnosno oko Nove godine, planirao otuđenje pmv marke „Renault Clio“ podgoričkih registarskih oznaka na način što je to vozilo, bez znanja vlasnika, oglasio za prodaju. Kada je neko od zainteresovanih građana pozvao povodom predmeta oglasa, kćerka oštećenog je događaj prijavila policiji. Kako D.B. nije uspio u prvobitnoj namjeri on se, 28.01.2018. godine oko 17,30 časova, sa oštećenim M.K. odvezao predmetnim pmv u privatnu posjetu. D.B. je, kako se sumnja, nakon kraćeg boravka u posjeti, uzeo ključeve od vozila kako bi navodno iz vozila uzeo neke predmete, i tom prilikom otuđio vozilo i odvezao ga na nepoznatu lokaciju. D.B. je, sumnja se, vozilo prodao jednom licu. Vozilo je pronađeno i vraćeno vlasniku", navode iz policije.

Takođe, podgorička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv sugrađanina S.B. (30) koji je osumnjičen da je ukrao materijal iz fabrike "Radoje Dakić".

"Službenici CB Podgorica su, 24.04.2018. godine, nadležnom tužiocu podnijeli poseban izvještaj kao dopunu krivične prijave, prethodno podnijete protiv nepoznatog počinioca, protiv S.B. (30) iz Podgorice, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo krađa na štetu bivše fabrike „Radoje Dakić“. On je, kako se sumnja, ovo krivično djelo počinio na način što je 18.03.2018. godine, u večernjim časovima, dok se nalazio u blizini kruga bivše fabrike „Radoje Dakić“, ušao u krug fabrike i tom prilikom prišao jednoj hali gdje je kroz otvor u jednom dijelu hale ušao u unutršnjost i tom prilikom otuđio veću količinu šarafa koja se nalazila u drvenim kutijama. Navedene kutije je, sumnja se, stavio u pmv marke „ VW Golf II“, nakon čega se udaljio sa lica mjesta", saopštili su iz policije.

