Podgorica i ove godine dio akcije uklanjanja otpada

Glavni grad učestvovaće u akciji „Letʼs do it, Montenegro!“, kojom se obilježava Svjetski dan uklanjanja otpada, u cilju povećanje lokalne i globalne svijest o ozbiljnosti tog problema.



Iz PG Biroa su naveli da je cilj Svjetskog dana uklanjanja otpada, koji će biti obilježen 14. septembra, bolje upravljanje otpadom i povećanje lokalne i globalne svijest o ozbiljnosti situacije.



“Još važnije, cilj je da podrži i poveže novu generaciju lidera u zajednici koji su spremni da zajedno djeluju i pronađu trajna rješenja”, kaže se u saopštenju.



Kako se navodi, milioni ljudi iz 150 država ustaće i boriti se protiv problema sa nelegalnim otpadom, učestvovati u čišćenju puteva, parkova, plaža, šuma i riječnih obala.



"Hiljade zajednica će djelovati kao jedna, kreirajući moćan zeleni talas koji se prostire od Novog Zelanda do Havaja”, rekli su iz PG biroa.



Prema njihovim riječima, ideja vodilja tog najbrže rastućeg civilnog pokreta u svijetu je izgradnja jake socijalne mreže koja bi se bavila rješavanjem problema lokalne zajednice i okupila predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora.



Do danas, skoro 140 država i 20 miliona ljudi priključilo se uklanjanju nelegalnog otpada u svom okruženju.



“Vremenom je pokret “Let’s do it!” prerastao u globalnu mrežu sačinjenu od devet miliona volontera iz 111 država, koji su u svojim državama organizovali brojne akcije čišćenja”, kazali su iz PG Biroa.



Oni su podsjetili da se 2016. godine akciji u Crnoj Gori odazvalo više od 11 hiljada građana, a 2014. godine 3,1 hiljada i dodali da to ohrabruje organizatore da će se i ove godine sinhronizovano rješavati taj problem u zajednici.



“Cilj akcije je podsticanje svih stanovnika Glavnog grada, bez obzira na godine, posao koji obavljaju, porijeklo i različite pripadnosti, na aktivnije učešće u životu svoje zajednice”, navodi se u saopštenju.



Iz PG Biroa su kazali da je nelegalno odlaganje otpada značajno devastiralo životni prostor i da svakodnevno dovodi u opasnost mnoge građane.



Taj problem, kako su ocijenili, može se riješiti samo zajedničkim i organizovanim djelovanjem.



Priprema akcije pod sloganom “Nastavljamo drugačije” počela je u martu i biće organizovana u cijeloj Crnoj Gori, u sklopu velike svjetske akcije „Let’s do it!”.



U Crnoj Gori akcija se realizuje posredstvom nevladina organizacija (NVO) Asocijacije za demokratski prosperitet, Zid.



Glavni grad i Zid su pozvali sve organizacije, institucije, škole, klubove i kompanije, da se i ove godine priključe najvećoj građanskoj akciji u svijetu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)