Podgorica: Nekoliko ulica i Union most u subotu zatvoreni za saobraćaj

Nekoliko ulica u Podgorici i most Uunion biće sjutra zatvoreni za saobraćaj, zbog zajedničke vježbe podgoričke policije i službe bezbjednosti američke ambasade.



Iz Uprave policije su saopštili da će, od sedam do 11 sati, za saobraćaj biti zatvoren Bulevar revolucije (od raskrsnice sa ulicom Ivana Vujoševića do raskrsnice sa ulicom Ivana Milutinovića) i Ulica Ivana Milutinovića (od raskrsnice sa Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog do mosta Junion).



Za saobraćaj će, kako je saopšteno, biti zatvoren i most Junion, kao i Ljubljanska i Ulica Džona Džeksona.



„Tokom vježbe će biti korišćena pirotehnička sredstva, što će proizvoditi buku i dim“, kazali su iz policije.

