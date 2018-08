Podgorica: Rasvijetljena tri krivična djela, procesuirana tri lica

Podgorička policija, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a u cilju rasvijetljavnja krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, rasvijetlila je tri krivična djela i to krivično djelo prikrivanje, krađa u produženom trajanju i krivično djelo krađa.

Tri osobe osumnjičene za ova krivična djela su procesuirane.

"Naime, službenici CB Podgorica su, 01.08.2018. godine, nadležnom tužiocu podnijeli poseban izvještaj kao dopunu krivične prijave, prethodno podnijete protiv nepoznatog počinioca, protiv B.F. (45) iz Podgorice, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo prikrivanje. Policijskih služenici su došli do saznanja da vozilo marke „Dodge Nitro 2,8 CHT “ inostranih registarskih oznaka koje koristi B.F. nije regularno, i na osnovu prethodno pribavljene naredbe sudije za istragu Višeg suda u Podgorici izvršili pretres kuće i drugih prostorija ovog lica. Vozilo je oduzeto i upućeno u Forenzički centar radi trasoloških vještačenja i drugih provjera. Dobijeni rezultati trasološke analize su pokazali da broj šasije nije fabrički originalan a nakon sprovedenih trasoloških procedura utvrđen je originalan broj šasije. Nakon dobijenih rezultata iz Forenzičkog centra upućen je zahtjev prema NCB Interpol Podgorica u cilju vršenja daljih provjera, odnosno da li je vozilo predmet potrage. Naime, vozilo je bilo predmet krivičnog djela počinjenog u Beogradu 2016. godine, a vlasnik vozila je iz Beograda", kazali su iz Uprave policije (UP).

Iz UP su kazali da na osnovu dobijenih podataka i činjenica postoje osnovi sumnje da je B.F. izvšio navedeno krivično djelo budući da je koristio vozilo za koje je, kako se sumnja, znao ili morao znati da potiče iz krivičnog djela krađa.

"Nadalje, službenici CB Podgorica su juče lišili slobode i uz krivičnu prijavu nadležnom tužiocu priveli S.G. (24) iz Podgorice, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo krađa u produženom trajanju na štetu pravnih lica. On je, kako se sumnja, ovo krivično djelo počinio na način što je, 03.04.2018. godine, došao do naselja „City kvart“, do jednog ulaza i iz podrumskih prostorija u kojoj se nalaze TEP ormari sa elektroinstalacijama, otuđio izvjesnu količinu elektro materijala i to automate, sklopke, transformatore, konduktore, provodnike i pretvarače napona. Postupajući po prijavi odgovornog lica „Crnogorskog telekoma AD“, a koji je prijavio krađu mobilnog telefona marke „Motorola G6“, a koja je počinjena 24.07.2018. godine u poslovnici ove kompanije koja se nalaz u TC „Delta City“, službenici CB Podgorica su identifikovali, locirali i lišili sobode V.R. (18) iz Podgorice zbog sumnje da je počinila ovo krivično djelo. Ona je, ovo krivično djelo počinila na način što je, kako se sumnja, sa još jednim lice ušla u poslovnicu i pokidala sigurnosnu sajlu kojom je telefon bio spojen za prodajni pult, nakon čega je telefon otuđila. V.R. je uz krivičnu prijavu privedena državnom tužiocu u ODT u Podgorici na dalje postupanje", kazali su iz Uprave policije.

