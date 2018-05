Podgorica za 21. vijek iz Maslina: Priznali su da je Migo bio loš gradonačelnik, čeka nas velika pobjeda 27. maja

Sinoć je u prepunoj sali Mjesne zajednice „Jedinstvo“ u Maslinama održan predizborni skup koalicije „Podgorica za 21. vijek“, sa kojeg je još jednom poručeno da će ta koalicija pobijediti na lokalnim izborima 27. maja.

Lider Demokrata Aleksa Bečić zamolio je građane Podgorice da im pomognu da, kako je kazao “pobjede nacionalizam, šovinizam, ekstremizam, primitivizam, podjele, mržnju, da pobjede surovu prošlost” a da izaberu “budućnost, stručne, nove, čiste, prave ljude – ljude 21. vijeka koji će 27. maja konačno osloboditi Podgoricu od trodecenijske okupacije Demokratske partije socijalista, njenih satelita i kriminalnih grupa”

On se osvrnuo i na proslavu Međunarodnog praznika rada i kazao da u Crnoj Gori, nažalost, nema razloga za slavlje ali i obećao zaštitu radnika čim oni preuzmu vlast na državnom nivou.

“Radnici na birou i ulici, mladi na birou i granici, kupuju kartu za jedan smjer, idu trbuhom za kruhom. Je li to Podgorica 21. vijeka? Da se oni sjete kako da posvađaju Nikolu i Dženana, da Nikola i Dženana ne bi pitali svog poslodavca zašto radimo 14, a ne 8 sati. Zašto ste nam uzeli slobodne dane? Zašto ste nam uzeli godišnji odmor? Zašto nas osiguravate na minimalac? Zašto nam ne uplaćujete poreze i doprinose? Zašto kršite zakon? To su ti njihovi partneri i poslodavci. To su ti uspješni biznismeni sa kojima se oni ponose. Zato, poručujem im večeras: dalje ruke od radnika, njihovog radnog vremena, slobodnih dana, godišnjeg odmora, poreza i doprinosa, dalje ruke od poštenog naroda nezasita skupino skoreojevića koja si opljačkala Crnu Goru”, istakao je Bečić.

On je okupljenima poručio da u Podgorici opozicija ima “istorijski jedanaesterac” i da je poraz DPS-a u Podgorici kraj postojanja Demokratske partije socijalista.

“Ko hoće u 19. vijek ima ponudu i na ovim izborima, pa neka ide da sa njima se dogovara ko je koga pobjedio u kojem ratu. Ko hoće puteve, kanalizaciju, legalizaciju, vrtiće, škole, igrališta, objeke, neka ide sa nama, za budućnost, u uspjeh, u pobjede u 21. vijek”, zaključio je on.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović pozdravio je prepunu salu MZ “Jedinstvo” i kazao da nijesu slučajno tu jer jedinstvo simbolizuje i istrajnost, mir, pomirenje, pravdu a da prvi korak ka pobjedi treba da krene iz Maslina u lijepoj poruci pomirenja

“Čista smo srca u politici, radimo težak posao ali idemo pravedanim putem. Listom DPS-a demaskirala se pseudopolitika i lažno predstavljanje. Njihove vrijednosti su lažni mediji, lažni profesori, lažni gradonačelnik i onda takvi hoće da laž predstave kao istinu. Ne dozvolite sebi da opet imate pseudogradonačelnika”, kazao je Abazović.

On je istakao da ljudi za 21. vijek nude realne gradske projekte koji su realno ostvarljivi i da građani ovog puta biraju između budućnosti i prošlosti - novih generacija nasuprot starim generacijama iskompromitovanih političara.

“Odlučni smo da pobijedimo 27. maja a to ćemo i učiniti uz vašu pomoć onako kako dolikuje svakoj normalnom gradu i državi u Evropi i svijetu. Obićićemo svako domaćinstvo, svi moraju da shvate da je u njihovim rukama budućnost ovog grada i zemlje, bez obzira što kradu, potkupljuju, ucjenjuju oni neće moći da dostignu veliki minus u Podgorici”, kazao je Abazović.

On je na kraju poručio da su ljudi za 21. vijek mlada, evropska, svježa, nova snaga spremna da radi i zasuče rukave kako bi Podgoricu transformisala u pravi evropski centar.

Nosilac liste Vladimir Čađenović iskazao je uvjerenje da će građani 27. maja konačno krenuti naprijed sa, kako je kazao “našim voljenim Glavnim gradom i sa našom voljenom jedinom otadžbinom Crnom Gorom.”

On je pitao aktuelnu vlast šta se desilo sa vrtićem i pijačnim objektom na Zlatici, modernim saobraćajnicama, Bratonožićkom ulicom i ulicom Ludviga Kube ali iskazao i zadovoljstvo “zato što će svanuti najljepša majska zora 28. maja kada će prevaranti konačno završiti tamo gdje im je odavno mjesto”.

“Došlo je pravo vrijeme da prevarantima ne date više nijedan glas, jer su vas toliko lagali i ucjenjivali, ali došao je čas kada će ljudi za 21. vijek konačno rješiti vaše probleme. Vjerujem da je program sa kojim izlazimo pred građane Podgorice pobjednički program i da će građani Podgorice prepoznati i dati povjerenje listi ,,Podgorica za 21. vijek“ . Ali, isto tako vjerujem da su građani prepoznali novu generaciju ljudi koju predvode Aleksa Bečić i Dritan Abazović, koja će promjenama u Podgorici donjeti promjene i Crnoj Gori”, naglasio je on.

Kandidat za odbornika Luka Rakčević poručio je okupljenima u Maslinama da su uvijek znali da pobijede diktatora i kriminalnu organizaciju.

“Na predstojećim izborima 27.maja građani odlučuju da li će se graditi 150 000 m2 betona na prostoru kasarne „Morača“, soliter preko 100m u Bloku V, da li će se graditi stambene zgrade i betonski atrijumi na prostoru Njegoševog parka, da li im je u redu to što Praking servis, Vodovod i druga gradska preduzeća partijski zapošljavaju i što su tekući budžeti toliko visoki i što se stvaraju ogromne budžetske rupe koje krpe građani kroz podizanje raznih poreza, taksi i drugih nameta”, poručio je on.

Kazao je da koalicija “Za 21. vijek” neće dati grad DPS-u jer znaju njihove namjere i da DPS niko ne može spriječiti od poraza, dodavši da je lista Podgorica za 21. vijek čista kao suza i da će biti ponos nove gradske vlasti.

Poslanik Demokrata Danilo Šaranović kazao je da zbog podrške, snage i ponosa koji im daju građani zna da će Podgorica od 27. maja biti slobodna, da će ljudi iz koalicije ponuditi konkretna rješenja za sve gradske problem i razgovarati sa svakim građaninom Podgorice.

“Dragi prijatelji, želim vas da pitam da li je Vladimir partizan kada govori o gradskoj bolnici i komunalnoj opremljenosti našeg grada? Da li je Luka četnik kada govori o tajkunskoj betonizaciji Podgorice? Da li je Zdenka izdajnik kada govori o zoološkom vrtu i krađi naših građana? Da li je Miloš Konatar neprijatelj države kada govori o nacionalnom stadionu i našim parkovima?”, upitao je Šaranović.

Kandidat za odbornika i potpredsjednik URA Miloš Konatar osvrnuo se na veliku zaduženost zemlje, na milione koji su dati bratu Mila Đukanovića, na promašenu invensticiju podzemnog prolaza na Rimskom trgu dok, kako je kazao „na drugoj strani Podgorica nema dovoljno vrtića, nedostaje joj bolnica, ima loš gradski prevoz“.

“Ne smijemo vjerovati da će sve to izgraditi oni koji nas zadužuju i oni koji su sami smijenili svog gradonačelnika jer je sam DPS smijenio Miga i rekao šta misli o njegovom četvorogodišnjem radu. Pobijedicemo jer vjerujemo jedni drugima i zajedno naporno radimo”, kazao je Konatar.

