Podgorica: Za građane samo četiri slobodna termina do nedjelje na zatvorenom bazenu

Građani Podgorice nedavno otvoreni zatvoreni bazen u sklopu Sportskog centra „Morača” mogu da koriste četiri sata dnevno u slobodnim terminima, od ponedjeljka zaključno sa subotom.

Termini su od 8 do 9, 12 do 13, 17 do 18 i 21 do 22 časa, a bazen se otvara od 6.30, ali ostali termini su rezervisani za školu plivanja i organizovane grupe.

Više slobodnih termina za kupanje ima nedjeljom, kad je omogućeno da se bazen koristi u sedam termina.

Iz preduzeća „Sportski objekti”, koje upravlja i pruža usluge na bazenu, saopštili su da su zadovoljni dosadašnjom posjetom vaterpolo bazena.

“Koji od otvaranja dnevno u prosjeku koristi 377 kupača. Građani nesmetano koriste bazen u svim terminima određenim za građane”, navode iz toga preduzeća.

Ulaznica za uzrast od pet do 12 godina je euro, dok za odrasle osobe sat korišćenja bazena košta 2,5 eura.

Škola plivanja košta 25 eura mjesečno za jednu osobu, a besplatan ulaz je omogućen za djecu do pet godina u pratnji roditelja.

“Vikend karta, koja uključuje dva ulaza po jedan sat tokom subote i nedjelje iznosi četiri eura. Mjesečni paket od deset ulaza po jedan sat koštaće 20 eura, 15 ulazaka 25 eura, a paket od 30 ulaza tokom jednog mjeseca u trajanju sat vremena biće 45 eura, dok će 60 ulaza na mjesečnom nivou koštati 90 eura. Karta za 30 ulaza u trajanju od jednog sata za osobe sa invaliditetom iznosi 15 eura”, navode iz Glavnog grada.

Rekonstruisani natkriveni bazen je otvoren u martu, odnosno deset godina od obećanja bivšeg gradonačelnika Miomira Mugoše da će ih Podgorica imati pet, datog povodom osvajanja zlatne medalje vaterpolista na prvenstvu Evrope u Malagi 2008. godine, Glavni grad je noćas napokon dobio prvi zatvoreni bazen u sklopu Sportskog centra „Morača.”

Rekonstruisani natkriveni bazen u sklopu SC „Morača” nakon nekoliko probijenih rokova, svečano su otvorili ministar sporta Nikola Janović i gradonačelnik Slavoljub Stijepović.

Radovi su počeli 12. decembra 2016. godine, a tada je najavljeno da je rok završetka 300 dana, odnosno da bi bazen trebao da počne sa radom u oktobru, da bi nakon toga rok bio pomjeren do 19. decembra, ali i taj je probijen.

Krajem prošle godine iz Glavnog grada je najavljeno da su radovi završeni, ali da je u toku tehnički pregled.

Tehničkim pregledom, koji se odužio, ustanovljeni su nedostaci, zbog kojih je opet prolongiran rok otvaranja.

Iz Glavnog grada su naveli da otkriveni nedostaci „nijesu vezani za sami projekat natkrivanja bazena”.

“Radi se o zamjeni podloge ugradnjom antibakterijske podloge. Kao i nove PVC podloge i ti radovi su pri kraju. Naznačene radove je bilo potrebno izvesti iz razloga obezbjeđenja kvaliteta i ispravnosti bazenske vode”, naveli su iz preduzeća „Sportski objekti”.

U Nikšiću ima puno više slobodnih termina

Za razliku od Podgorice, građani iz Nikšića bazen mogu da koriste u više slobodnih termina, a u takozvanom dnevnom od osam do 16 časova košta dva eura po satu.

Popodne, odnosno od 16 do 22 sata, odrasli plaćaju dva i po eura.

Međutim, u Nikšiću je utorkom i petkom termin za noćno kupanje i sat korišćenja košta tri eura, dok je Podgorici to svakim danom slobodan.

Mjesečna karta za sindikalne organizacije u Nikšiću košta 25 eura, koliko treba izdvojiti i za člansku za Školu plivanja i vaterpola. U Podgorici se preporučuje da se ne unose vrijedne stvari i veća količina novca, a naglašeno je da “Sportski objekti” ne odgovoraju za krađu i nestanak stvari.

“Posjetioci snose potpunu odgovornost za zaključavanje ormarića, u kojima imaju ostavljene lične stvari i odjeću”, navodi se u pravilniku.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)