Podgoričanin prevaren pri kupovini kuće: Traži da mu sud vrati pare

Podgoričanin Rajko Otović pokušava od 1995. godine da vrati 90.000 eura, koliko je platio kuću u Tološima tada, a u koju nikad nije uselio.

On je zatražio od vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da ispita njegov slučaj, odnosno da se utvrdi kako je zbog „kontroverznih odluka suda ostao i bez novca i kuće, koju je nekadašnji vlasnik I.Đ, dva puta prodao”.

Kako tvrdi Otović, vlasnik kuće u Tološima I.Đ, nakon što je njemu, odnosno njegovoj pokojnoj ženi prodao nekretninu, mjesec dana poslije toga je opet to uradio, ali ovaj put je prodao komšiji N.R.

“Ugovor o prodaji, sudski ovjeren, sklopili smo u novembru 1995. godine, sa tim da me je I.Đ. zamolio da sačekamo godinu dana, odnosno do novembra iduće godine kada sam trebao da uselim. Na kuću smo stavili hipoteku, odnosno opterećenje na moje ime, kao garanciju”, kazao je Otović.

Ugovor o kupoprodaji sklopljen 1995. i ovjeren od suda Foto: Borko Ždero

On je rekao da je kada je trebalo da useli 1996. godine saznao da je kuća prodata N.R., koji je inače komšija I.Đ. u Ulici SKOJ-a u Tološima.

Kako je objasnio, I.Đ. je preminuo ranije nego što je on trebalo da se useli, a to je saznao nakon što je podnio tužbu.

Otović je „Vijestima” dostavio ugovor o prodaji, ovjeren u Osnovnom sudu, u kojem piše da je Otović 1995. kupila kuću od 121 metra kvadratnog sa dvorištem od 500 i livadom od 229 kvadrata, za šta je plaćeno 180.000 tadašnjih dinara.

Kako je objasnio, nakon toga su se dogovorili da aneksom plati još 30.000 tadašnjih njemačkih maraka, pokojnom I.Đ. sinu, jer je „nekretnina potcijenjena”.

Otović je „Vijestima” dostavio i priznanicu da je dao 30.000 maraka, a kako je istakao za to ima i svjedoka, kao i priznanicu od pokojnog I.Đ. da je 1.11.1995. isplatio 60.000 DM za kupovinu kuće.

“Nakon što sam saznao da sam prevaren, podnio sam tužbu preko advokata Osnovnom sudu u decembru 1996., kojom sam tražio da mi se preda kuća u skladu sa kupoprodajnim ugovorom. Međutim, godinama se nije ništa dešavalo, jer navodno nijesu mogli da uruče poziv. Tek 2004. godine, dakle nakon osam godina, Osnovni sud donosi odluku da mi se mora nadoknaditi šteta, odnosno stavlja kuću na prodaju za iznos od 59.571 euro”, istakao je Otović.

On je objasnio da nijesu uzeli u obzir 30.000 maraka, iako je dostavio dokaz da ih je dao.

“Mislio sam da ću napokon dočekati pravdu i da ću povratiti novac, a 2004. sam od izvršnog sudije tražio da me obeštete. U sudu su mi rekli, da s obzirom na to da mi je supruga preminula, kao i da je I.Đ., pokojni, ne može se voditi postupak, pa sam povukao tužbu. Računao sam da je Odluka o prodaji garant da ću dobiti svoj novac”, istakao je Otović.

On je kazao da nakon toga dolazi do novih mahinacija, odnosno katastar na osnovu toga što je on povukao tužbu, donosi odluku da briše njegovu hipoteku na imanje u Tološima.

“To su uradili pozivajući se na na to što je tužba povučena”, istakao je Otović.

On je istakao da nakon toga Osnovni sud u Podgorici 16.11.2005. godine, pobija rješenje iz 2004., kojim treba da mu se nadoknadi šteta i donosi Odluku u korist N.R., navodeći između ostalog da ugovor o prodaji iz 1995. i aneks nije donijet na osnovu izvršne isprave.



Vjeruje da će dočekati pravdu

Otović je kazao da je nekoliko puta pisao vrhovnom državnom tužiocu tražeći da bude primljen.

“Nadam se da će tako biti, iako su prošle preko dvije decenije od kada sam prevaren, još uvijek nijesam izgubio nadu da ću pravdu dočekati”, kazao je Otović.

On je rekao da mu je u kabinetu Stankovića potvrđeno da znaju za njegov slučaj.

On je “Vijestima” dostavio dopise i urgencije, koje je pisao vrhovnom tužiocu, 2014. i 2015. godine.

“Nedavno sam dobio potvrdu da znaju o čemu se radi, jer se stalno interesujem šta je sa mojim zahtjevom”, kazao je Otović.





