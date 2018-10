Podgoričanin u kućnom zatvoru, a pijan udario djevojčicu i pobjegao

Podgoričanin Srđa Brajović (44) provešće pet mjeseci u kućnom zatvoru, zato što je pijan udario djevojčicu na pješačkom prelazu krajem prošle godine i pobjegao.

Tako se Brajović prije dva dana nagodio sa tužilaštvom, a sud je juče prihvatio njihov dogovor.

Sporazumom o priznanju krivice, Brajović je osuđen na četiri mjeseca zatvora za teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja i dva mjeseca robije za nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nesreći, pa mu je izrečena jedinstvena kazna od pet mjeseci zatvora, koju će izdržavati u prostorijama za stanovanje.

Za to djelo predviđena je kazna zatvora od jedne do osam godina, dok je za nepružanje pomoći kazna novčana ili zatvor do dvije godine.

Tužilaštvo, kao i sud, su odlučili da, s obzirom na to da je porodičan čovjek, otac dvoje djece i ranije neosuđivan, kaznu odleži u kućnom pritvoru.

Od kazne će mu se odbiti 13 dana koje je proveo u pritvoru.

On se tereti da je 7. decembra prošle godine na pješačkom prelazu na Cetinjskom putu udario djevojčicu prednjim dijelom automobila i nanio joj teške tjelesne povrede.

Na teret mu se stavlja i da je, nakon što je udario dijete, pobjegao sa mjesta nesreće.

On je, nakon što je udario dijete, pobjegao sa mjesta nesreće, ali je ubrzo pronađen i uhapšen.

U optužnici piše da je tada imao preko dva promila alkohola u krvi.

Djevojčica je, prema saznanjima “Vijesti”, izašla iz kome i sada je dobro.

Samo oštećeni, u ovom slučaju, imaju pravo žalbe na nagodbu i presudu suda.

