Podgorici treba 100 hiljada stabala

Organizacija KOD podnijela je juče gradonačelniku Podgorice Ivanu Vukoviću inicijativu za sadnju 100.000 stabala drveća na teritoriji Glavnog grada tokom naredne dvije godine.

"Podgorica je u posljednjih nekoliko decenija doživjela veliki gubitak površina koje su bile pod drvenastom vegetacijom. Glavni razlog za takvo stanje je ljudski faktor, koji se ogleda u neodgovornom i nestručnom upravljanju prostorom. Izgubljene su i značajne površine kako na obodu grada tako i u gradskom jezgru", navedeno je u predlogu inicijative koju su predali članovi KOD-a Mirza Krnić, Vladan Laković i Darko Zarubica.

Organizacija KOD je izrazila spremnost da gradskim vlastima predoči način finansiranja akcije, te model odabira vrste sadnica i predlog na kojim površinama bi trebalo zasaditi 100.000 sadnica.

"Ujedno, iskazali smo i spremnost da pomognemo i u planiranju dinamike ovog procesa. Površine koje je potrebno obuhvatiti su veoma različitih karakteristika, počev od sadnje drvoreda gdje oni ne postoje pa sve do većih površina. Ovim projektom bi se oživio aktivizam građana, ali bi bila i prilika da se uključe preduzeća koja cijene da je to potrebno. Za finansiranje je moguće obezbijediti podršku donatora, ali bi bilo nužno uključiti kompanije koje su najveći zagađivači, te one koja su u prethodnom periodu posjekli najviše stabala”, navedeno je u inicijativi.

Oni su gradonačelniku saopštili da su spremni da pruže svoj puni doprinos u realizaciji ovog predloga.

"U Priručniku za planiranje i uređenje javnih prostiora u Crnoj Gori iz maja 2015. godine koji je u okviru LAMP projekta (Projekat zemljišne administracije i upravljanja) publikovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma stoji da „u strukturi grada je uobičajeno da zelene površine zauzimaju 15 - 50 % cjelokupne gradske teritorije. Normativ za stare urbane cjeline je cca 5-15 m2/stanovniku, dok je normativ za nove gradove i naselja cca 25-50 m2/stanovniku.“ Golim okom je vidljivo da mnogi djelovi grada nemaju ni izbliza zadovoljen ovaj kriterijum, te Inicijativa za sadnju 100.000 stabala drveća može pomoći i u ispunjavanju ciljeva koje su nadležna tijela i državne institucije već proklamovala”, saopštili su “Vijestima” iz organizacije KOD.

Oni su naveli da bi ovom akcijom svi zajedno podsjetili da je Crna Gora članom jedan svog ustava definisana kao ekološka država.

"Drveće, odnosno šume uopšte, imaju važnu ulogu u sprečavanju bujica i erozija zemljišta. Šume su izvanredan filter za dobijanje pitke, prečišćvaju zagađenu atmosferu, smanjuju buku... Sve su ovo problemi sa kojima se gradsko jezgro Podgorice i/ili njeni rubni krajevi susrijeću i još se više mogu susretati u budućnosti. Stoga ova inicijativa predstavlja, pored rješavanja postojećih problema, i adekvatan odgovor na nadolazeće vijeme”, naveli su iz KOD-a.

Pakistan potrošio 170 miliona da posadi milijardu stabala

Iz Organizacije KOD su naveli primjer Pakistana koji ima 197 miliona stanovnika i BDP od 1.300 eura po stanovniku, što je gotovo pet puta manje nego u Crnoj Gori.

"U Pakistanu je 2017. završena dvogodišnja akcija sadnje milijardu stabala i to samo u dijelu zemlje, i očekuje se da će biti nastavljen kroz cijelu državu. Dakle, preko pet stabala po stanoviku. Tako se u Pakistanu maltene od pustinje prave šume. Ovaj ogroman projekt koštao je 169 miliona dolara. Projekat je dio napora da se obnove šume koje su bile izložene sječi i prirodnim nepogodama”, uporedili su iz KOD-a.

I Novi Zeland ima slične planove - sadnju milijardu stabala, što bi značilo gotovo preko 200 po stanovniku.

“Za taj projekat Vlada je najavila novih 240 miliona dolara, što ukupan budžet čini 485 miliona dolara. Razumjeli su da je to veoma važno u borbi sa klimatskim promjenama”, podsjećaju iz KOD-a.

Oni su podsjetili i na primjer Crne Gore, koja je samo u protekle četiri godine izvezla sirovog drveta u vrijednosti čak 108 miliona eura.

"Mi od šume maltene pravimo pustinju. Vrijeme je da to preokrenemo. Ova akcija predstavlja odgovor na ovaj problem", naveli su iz Organizacije KOD "Vijestima".

25 do 50 kvadrata zelenih površina po stanovniku potrebno je da ima grad, prema standardima iz pravilnika kojeg je Crna Gora uradila 2015. godine

zelenih površina po stanovniku potrebno je da ima grad, prema standardima iz pravilnika kojeg je Crna Gora uradila 2015. godine

Foto: KOD

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (9 glasova)