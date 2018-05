Podnijeće krivičnu prijavu protiv partnera Vlade: Nas su prevarili...

Budvanin Vladimir Popović i Španac Carles Collu Palou podnijeće krivičnu prijavu protiv prvih partnera Vlade u poslu izgradnje vjetroelektrana na Možuri.

To su “Vijestima” potvrdili Budvanin i Španac, koju su i prije više od četiri godine pred podgoričkim Osnovnim sudom podnijeli tužbu protiv firmi BWP Montenegro, BWP Europe Consulting S.L. i Fersa Energias Renovables, jer im kako tvrde nije isplaćena provizija od po 2.000.000 eura, za ugovaranje posla.

Oni tvrde da su prevareni za novac, iako je njihov posao, kako kažu, bio da obezbijede španskoj Fersi ovaj posao preko firme BWP Montenegro, čiji je zastupnik bila Milena Popović, kćerka dugogodišnjeg sindikalnog lidera Danila Popovića.

“Nas su prevarili, ali se nadamo da sud neće uspjeti da prevare”, rekao je Španac “Vijestima”.

Dodali su da će u konsultaciji sa advokatima ovih dana odlučiti za koja krivična djela će teretiti aktere u poslu izgradnje vjetrenjača na brdu između Bara i Ulcinja.

“Tvrditi na suđenju da ste uplatili pare firmi koja ne postoji je u najmanju ruku skandalozno”, rekao je Španac.

Firma BWP Europe Consulting, s kojom španska Fersa tvrdi da je sarađivala u poslu izgradnje vjetroelektrana na Možuri, nikada nije osnovana.

Prema dokumentu iz registra u Barseloni, u koji su “Vijesti” imale uvid, takva firma nikada nije registrovana u toj zemlji.

Punomoćnica „Ferse“, advokatica Milica Savić, nije željela da odgovori na pitanje “Vijesti” na koji način je firma koju zastupa sarađivala sa nepostojećom firmom.

Direktorka Ferse Anabel Lopez tvrdila je ranije na suđenju u Osnovnom sudu da je jedina firma koja je bila zadužena za dobijanje dozvola za izgradnju vjetrenjača na Možuri bila firma BWP Europe Consulting, te da Fersa ni s kim drugim nije sarađivala prije potpisivanja ugovora sa Vladom.

Ona je tada rekla i da se ne sjeća da je Fersa imala bilo kakvu saradnju sa BWP Montenegro, te da ne zna ko je bio direktor te firme.

I u odgovoru na tužbu se ističe da “Fersa”, ni po kom osnovu nije angažovala tužioce, te da su ugovori sklopljeni jedino sa crnogorskom Vladom i BWP Europe Consulting.

Španac je dodao i da je očigledno zašto je i firma BWP Montenegro ugašena dva mjeseca pred početak suđenja u podgoričkom Osnovnom sudu.

“Svi akteri biće obuhvaćeni krivičnom prijavom”, rekao je on.

Prema podacima CRPS, firma BWP Montenegro ugašena je 12. aprila prošle godine, što znači da je bila aktivna godinama dok se čekao početak suđenja u podgoričkom Osnovnom sudu.

Budvanin je dodao da vjeruju u crnogorsko pravosuđe, te da su zbog toga i odlučili da pokrenu postupak pred crnogorskim sudovima.

“Ovo je moja država i tražim od crnogorskog suda da me zaštiti”, zaključio je Popović.

U ugovoru koji je potpisan između Ferse i BWP Europe, koja je tada bila u osnivanju, a u koji su “Vijesti” imale uvid, piše da je Fersa upravo BWP Montenegro trebalo da isplati 100.000 eura po megavatu.

S obzirom na to da je projektom koji je potpisan sa Vladom 2010. bila predviđena izgradnja vjetrenjače od 46 megavati, to bi značilo da je Fersa bila u obavezi da isplati 4.600.000 eura BWP Montenegro.

Osim toga, u ugovoru piše i da je firma BWP Europe prilikom potpisivanja ugovora sa Fersom još uvijek bila u osnivanju.

Ranije se moglo čuti i da je ovakav ugovor, koji je napisan na manje od tri strane, a odnosi se na projekat vrijedan 65.000.000 eura, klasičan primjer skrivanja tokova novca.

Specijalno tužilaštvo ranije je pokrenulo izviđaj zbog sumnji u moguću korupciju državnih funkcionera u poslu izgradnje vjetroelektrana na Možuri.

Još nema aneksa ugovora, postavljena prva vjetrenjača

Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji VE Možura potpisan je 2010. sa konzorcijumom Fersa & Čelebić u čijem sastavu su bili španska Fersa Energias Renovables i Čelebić iz Podgorice, koji je u međuvremenu napustio posao.

Ugovor je u ime Vlade potpisao tadašnji ministar ekonomije Branko Vujović.

Prema tom ugovoru, vlasnici VE dobijaće od potrošača struje subvencije od 115 miliona eura za 12 godina rada.

Investitor je 2015., uz saglasnost Vlade, prava i obaveze iz ugovora o zakupu prenio na novog zakupca, kompaniju Enemalta plc, čiji je većinski vlasnik Vlada Malte, a 30 odsto ima Shanghai Electric Power.

Nakon toga je 90 odsto udjela u zavisnoj firmi Možura Wind Park prenijeto na kompaniju Malta Montenegro Wind Power JV Ltd.

U obrazloženju Vladine odluke o saglasnosti piše da su vlasnici te kompanije International Renewable Energy Development ltd sa Malte (70%), ofšor firma Vestigo Clean Energy I ltd (20%) i Envision Energy International ltd iz Hong Konga (10 %).

Rok za završetak vjetroelektrane na Možuri istekao je u novembru prošle godine, a aneks ugovora o koncesiji još nije potpisan. U međuvremenu je, sredinom ovog mjeseca, postavljena i prva vjetrenjača na brdu Možura, od planiranih 23.

