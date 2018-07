Pogledajte kako izgleda plivanje sa delfinom u Bokokotorskom zalivu

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz Bokokotorskog zaliva na kojem čovjek uživa u plivanju sa delfinom.

On je napisao da je delfin pratio njihov brod 45 minuta i da je životinja pokazala tendenciju da se sa njima igra.

On upozorava da to što je on uradio nije preporučljivo jer je u pitanju divlja životinja, ali da on ipak nije mogao da odoli.

U videu pogledajte kako je to izgledalo.

JWPlayer video mesto

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)