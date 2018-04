Policija doušnicima "miče" kazne

Pomoćnik direktora Uprave policije Nikola Janjušević tvrdio je juče da se ne sjeća da je ikada zvao nekadašnjeg načelnika pljevaljskog Centra bezbjednosti Peđu Tanjevića i od njega zahtijevao da stornira pojedine prekršajne prijave i naloge.

Janjušević je to rekao juče u pljevaljskom Osnovnom sudu svjedočeći u nastavku suđenja Tanjeviću koji je optužen za zloupotrebu službenog položaja i prekoračenja ovlašćenja. Njemu se sudi jer je, navodno, nezakonito policijskim službenicima naredio storniranje 12 prekršajnih naloga i pet prekršajnih prijava saobraćajne policije i time onemogućio naplatu novčanih kazni i pokretanje prekršajnih postupaka protiv učesnika u saobraćaju koji nisu poštovali saobraćajne propise.

Nakon što je sutkinja Ljiljana Popović predočila prijavu i službenu zabilješku iz septembra 2015. godine u kojoj je navedeno da je prijava stornirana na njegovu inicijativu, Janjušević je kazao da je umjesto njegovog trebalo da stoji ime višeg policijskog inspektora u odsjeku za bezbjednost saobraćaja Danila Janjuševića.

“Nisam u pitanju ja, već viši policijski inspektor Danilo Janjušević. On mi je to rekao i dozvolio mi je da to mogu danas da kažem na sudu”, rekao je Janjušević. On je rekao da u policiji radi više službenika sa tim prezimenom.

Tanjević je prigovorio njegovom iskazu ostajući pri tvrdnji da ga je lično Nikola Janjušević zvao da poništi jedan od prekršajnih naloga izdatih u septembru 2015. godine.

Janjušević je kazao da načelnici Centra bezbjednosti i druge starješine u određenim situacijama “imaju pravo da storniraju prekršajne prijave”, što je, kazao je, predviđeno i zakonom o prekršajima.

“Takođe bih istakao da u prevenciji i otkrivanju izvršilaca krivičnih djela, načelnici i druge starješine imaju pravo da storniraju prekršajni naloge licima od kojih pribavljamo operativna saznanja, odnosno informacije koje nam pomažu u otkrivanju najtežih krivičnih djela. To rade sve policije u svijetu i to je sitna usluga u cilju rješavanja najtežih krivičnih djela”, rekao je Janjušević.

On je rekao da u policiji postoji i određeno uputstvo koja to reguliše.

Janjušević je kazao i da načenici centara bezbjednosti nijesu u obavezi da storniraju naloge i prijave ukoliko to od njih zahtijeva nadređeni starješina, ali da postoji određena vrsta solidarnosti kao i kod svih profesija.

Svjedok Danko Gogić, nekadašnji komandir u Centru bezbjednosti Pljevlja, kazao je da je sa praksom storniranja prijava i naloga nastavljeno i nakon odlaska Tanjevića sa mjesta načelnika. On je rekao da je to saznao od nekadašnih kolega.

Na pitanje suda da li je iko, osim načelnika policije, mogao da stornira naloge, s obzirom na to da se na nekim prijavama pominju druga imena na čiju je inicijativu to urađeno, Gogić je kazao ne.

I on je kazao da policija ima diskreciono pravo da stornira naloge i prijave licima od kojih prikupljaju operativna saznanja za rasvjetljavanje krivičnih djela.

“Većina lica čije su prekršajni nalozi stornirani su lica od kojih smo crpili neke informacije u rasvjetljavanju krivičnih djela. To je bio način da im se odužimo za to”, rekao je Gogić.

Advokat Tanjevića, Goran Rodić, kazao je da se iz službenih zabilješki vidi da je Tanjević prijave stornirao po nalogu lica iz ANB-a i MUP-a, a da na jednom broju prijava nije navedeno ime osobe na čiju je intervenciju prijava stornirana.

U pljevaljskom Osnovnom sudu juče se nije pojavio svjedok Slavko Stojanović, nedavno smijenjeni direktor Uprave policije. Sutkinja je kazala da nema dokaz da je Stojanović primio poziv za sud.

Suđenje se nastavlja 25 maja, kada bi svjedočki iskaz trebalo da dâ Stojanović.

Imaju registar o tome kome su gledali kroz prste

Nikola Janjušević je kazao i da su svi prekršajni nalozi koji se pominju u optužnici unijeti u registar novčanih kazni koji je u nadležnosti Ministarstva pravde i da nijedan nije uništen.

“Da je neko želio da izvrši neku zloupotrebu, ne bi to unosio u registar već bi ih vjerovatno fizički uništio. Nalozi se mogu aktivirati u roku od četiri godine od podnošenja, nakon čega zastarjevaju”, rekao je Janjušević.

