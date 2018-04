Policija o "pokušaju atentata" na Miličkovića: Crijevo za gorivo dotrajalo

Povodom izjave Izbornog štaba predsjedničkog kandidata Vasilija Miličkovića da je na njega navodno danas "pokušan atentat" i to navodno presijecanjem dovodnog kabla za gorivo u vozilu kojim je upravljao iz Uprave policije su kazali da je događaj prijavljen policiji i da je izvršen uviđaj.

Izborni štab predsjedničkog kandidata Vasilija Miličkovića, saopštio je da je na Miličkovića planiran atentat.

"Konstatovano da nije nasilno djelovano na vozilo odnosno da nema oštećenja na bravama, vratima i poklopcu motora vozila. Takođe je konstatovano da postoji oštećenje crijeva, ali i da je crijevo dotrajalo. Predmeti i brisevi će svakako biti upućeni na vještačenje", navodi se u saopštenju Uprave policije.

U saopštenju se dodaje da je Miličković danas oko devet časova obavijestio Dežurnu službu Centra bezbjednosti Budva da je, dok se svojim vozilom "Mercedes E280", podgoričkih registarskih oznaka, kretao magistralnim putem od pravca Budve ka Cetinju, primijetio da ispod poklopca izbija dim.

Iz policije su kazali da su budvanski policajci izašli na lice mjesta radi vršenja uviđaja.

"Uviđajem je utvrđeno da na vozilu nema oštećenja izazvanih požarom. Pregledom spoljnjeg dijela vozila nijesu uočena oštećenja ni na vratima i bravama ni na dijelu poklopca motora. Otvaranjem poklopca motora i pregledom unutrašnjosti konstatovano je: da je došlo do oštećenja crijeva spojenog sa filterom nafte, te da je crijevo dotrajalo, da je nakon što je došlo do navedenog oštećenja na crijevu neko nestručno pokušao da sanira kvar, na način što je crijevo obmotao tanjom gumom (najvjerovatije unutrašnja guma od bicikla) koja nije poslužila funkciji, pa je došlo do izlivanja dizel goriva koje se razlivalo po motoru i nakon zagrijavanja motora došlo je do pojave dima", rekli su iz Uprave policije.

U saopštenju se navodi i da je kriminalistički tehničar izuzeo crijevo i gumu koji će biti proslijeđeni u Forenzički centar radi vještačenja.

U Forenzički centar će biti poslati i brisevi sa brava vrata i poklopca motor i ručice kojom se otvara poklopac motora, koji će takođe biti predmet vještačenja.

