Policija pronašla skriveni eksploziv i municiju kod Bigova

Granična policija je tokom akcije koja ima za cilj spriječavanje nazakonitog rbolova u kod vojnog odmarališta u Bigovu pronašla preko 200 metaka i dva pakovanja eksploziva.

U sklopu iste akcije, prilikom kontrole jednog plovila, ustanovljeno je da je N. L. (45) iz Bigova vršio ribolov sredstvima za koje nije imao dozvolu, pa je kažnjen sa 250 eura kazne uz prekršajnu kaznu.

"Naime, službenici RCGP „Jug“ su u saradnji sa službenikom Inspekcije, 30.07.2018. godine u vremenu od 06,00 do 12,00 časova, na lokalitetima priobalnog dijela i u akvatoriju unutrašnjih morskih voda od ostrva Mamula do uvale Nerin – ispod naselja Zagora realizovali akciju sa ciljem sprječavanja krivičnih djela u vezi sa nezakonitim izlovom ribe. Tom prilikom, u mjestu Bigova, u blizini bivšeg vojnog odmarališta, u šahti za vodu, pronađena su dva pakovanja eksploziva kao i 236 komada puščanih metaka kalibra 7,62 mm. O pronalasku eksploziva i municije obavješteni su Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Kotor, kriminalistički tehničar kao i Direktorat za vanredne situacije MUP-a. Pronađeni municija i eksploziv su izuzeti sa lica mjesta i predati su službeniku Direktorata za vanredne situacije MUP-a.Takođe, u sklopu ove akcije izvršena je kontrola plovila inostranih registarskih oznaka kojim je upravljao N.L. (45) iz Bigova. On je zatečen da vrši izlov ribe sredstvima za koja nema dozvolu čime je počinio prekršaj iz Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi. Od strane službenika Inspekcije za morsko ribarstvo ovom licu je izdat prekršajni nalog za naplatu novčane kazne u iznosu od 250 eura", navodi se u saopštenju Uprave policije.

