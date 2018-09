Policija uhapsila tri osobe: Pronađena marihuana, pištolj i riješen slučaj pljačke kladionice

Uprava policije je uhapsila tri osobe zbog sumnje da su počinile krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, suzbijanja droga i nedozvoljenog držanja oružja i municije, saopšteno je iz Uprave policije.

M.R. (23) je uhapsila podgorička policija zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"Prethodno su pretresom stana koje koristi ovo lice oduzeti više pvc pakovanja sa sadržajem biljne materije tamnozelene boje za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, dvije vage za precizno mjerenje i drobilica. Droga i ostali predmeti će biti upućeni u Forenzički centar radi vještačenja, dok će M.R. biti priveden nadležnom tužiocu", navodi se u saopštenju.

Uz krivičnu prijavu tužiocu je priveden i D.I. (20) sa Cetinja koji osumničen da je u martu 2016. počinio razbojništvo na štetu objekta "Lutrije Crne Gore" kada je uz prijetnju pištoljem ukaro 250 eura.

"Pretresom koji je danas izvršen u porodičnoj kući ovog lica pronađena je izvjesna količina pištoljske i puščane municije u ilegalnom posjedu. I o ovom događaju je obaviješten nadležni tužilac".

Nakon dobijenih nalaza vještačenja, nikšićka policija je uhapsila A.M, "bezbjednosno interesantnu osobu" zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija

"Službenici CB Nikšić su prethodno, prije tri mjeseca, pretragom terena pronašli pištolj za koji se sumnjalo da pripada A.M. On se tada nije zaustavio na znak stop policijskih službenika, nakon čega je tada lišen slobode zbog nepostupanja po policijskom naređenju. A.M. je danas priveden tužiocu", zaključuje se u saopštenju Uprave policije.

