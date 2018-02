Đurašević i Nikolić: Žrtve smo torture; Policija: Vrijeđali i psovali naše službenike

Novi snimci navodno neprofesionalnog postupanja službenika policije dostavljeni su Savjetu za građansku kontrolu rada policije..

Dostavljena su dva snimka na kojima je dokumentovano postupanje policije u centru Podgorice, navodno ispred ugostiteljskog objekta "Zeppellin".

"Tenda koja je u prvom planu kamere dosta ograničeva pregled i detaljan uvid. Na jednom snimku ipak je vidljivo da policisjki službenik, koji je iza građanina kojeg je lišen slobode ili ga vode dvojica policijskih službenika, udara nogom. Prvi postupak, guranje građanina, bez razloga, je na prvoj munuti, pa zatim na samom kraju, nakon minutaže 1.30 na dalje, udaranje drugog građanina kojeg službenici već vode", navodi se u saopštenju Savjeta.

Dodaje se da na drugom snimku Savjet nije registrovao nepravilnosti.

"Savjet za građansku kontrolu rada policije je preporučio direktoru Uprave policije da službenici policije posjete objekat i kroz ljubazan i povjerljiv razgovor sa menadžmentom i osobljem pokušaju doći do bližih podataka i posebno da zatraže pomoć i pozovu kako bi se ostvarila saradnja sa svim građanima koji žele ukazati na eventualno neprofesionalno postupanje", navodi se između ostalog u saopštenju Savjeta.

Vasko Đurašević (52) i Franjo Nikolić (37) kazali su za Televiziju Vijesti da su bili žrtve policijske torture.

Đurašević tvrdi da je Nikolića u jednom trenutku udaralo deset policajaca.

"Izašao sam napolje i ruke u džepove sam imao. I na mene je skočilo desetorica. Bili su me sve do marice", rekao je Đurašević.

Nikolić navodi da je dozvolio policiji da mu pretresu vozilo.

"Pitali su me zašto dižem ruke, da li im prijetim. Počeli su da me udaraju. Rekli su mi da ne smijem da kažem da me policija bila već da sam pao. Kad budeš išao kod dr ako kažeš policija te izbila imaćeš problema", tvrdi Nikolić.

Iz Uprave policije je saopšteno da su Vasko Đurašević (52) i Franjo Nikolić (37) vrijeđali i psovali policijske službenike i da je zato prema njima primijenjena sredstva prinude.

"Na snimku se vidi jedna radnja prilikom primjene sredstava prinude koja nije primjerena i zato će prema tom policijskom službeniku biti preduzete zakonom propisane mjere i radnje. Lica V.Đ. i F.N. su lišena slobode i privedena Sudu za prekršaje u Podgorici zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru – ometanje i omalovažavanje službenih lica. Prema njima su upotrijebljena sredstva prinude, o čemu je sačinjen i izvještaj o upotrebi sredstava prinude. F.N. (37) i V.Đ. (52) su prethodno, kako su policijski službenici naveli, 27.01.2018. godine, ispred ugostiteljskog objekta "Zeppelin", u Njegoševoj ulici u Podgorici, ometali policijske službenike Centra bezbjednosti Podgorica da nesmetano izvrše raciju u ovom lokalu na način što su ispred navedenog objekta psovali i vrijeđali policijske službenike, odbijajući da im daju na uvid lična dokumenta i nepostupajući po upozorenjima i naređenjima da prestanu sa omalovažavajućim ponašanjem", saopšteno je iz Uprave policije.

Franjo Nikolić Foto: Privatna arhiva

Dodaje se da su zbog navedenog ponašanja F.N. i V.Đ. lišeni slobode i privedeni u prostorije CB Podgorica, o čemu je sačinjen izvještaj o upotrebi sredstava prinude.

"Službenici CB Podgorica su protiv F.N. i V.Đ. Sudu za prekršaje u Podgorici podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru – ometanje i omalovažavanje službenih lica. Pritvorska jedinica u CB Podgorica je pod stalnim video nadzorom, zbog čega su netačne njihove tvrdnje, izrečene jednom mediju, o navodnom maltretiranju od strane policijskih službenika u pritvorskim prostorijama. Kada su u pitanju navodi V.Đ. i F.N, koje su saopštili jednom mediju, da su ih policijski službenici prilikom upotrebe sredstava prinude – fizičke snage, nakon što su njih dvojica vrijeđali, psovali i omalovažavali policijske službenike, pretukli ispred navedenog lokala, kao što smo i kazali, posjedujemo snimak ovog događaja koji nam je dostavljen danas. Naime, po našoj molbi snimak nam je dostavljen od strane Savjeta za građansku kontrolu rada policije shodno profesionalnoj saradnji koju Uprava policije ima sa Savjetom. Na snimku nije zabilježeno da su V.Đ. i F.N. pretučeni od strane policijskih službenika ispred navedenog lokala. Međutim, na snimku jeste zabilježena jedna radnja policijskog službenika koja nije primjerena i koja se ne može smatrati primjenom policijskih ovlašćenja pa samim tim ni upotrebom sredstava prinude fizičke snage shodno zakonu. Ova radnja od strane policijskog službenika će biti sankcionisana odnosno prema ovom službeniku će biti preduzete zakonom propisane mjere i radnje", saopšteno je iz policije.

Iz Uprave policije apeluju da, s obzirom da se na pomenutom snimku vidi samo dio događaja, da se objavi i snimak onoga što je prethodilo ovome odnosno snimak vrijeđanja i psovanja policijskih službenika od strane F.N. i V.Đ..

