Pomoć Brisela opoziciji ili alibi za prekid bojkota?

Podrška planu Demokrata i Građanskog pokreta URA koju je, u ime Evropske unije (EU), uputio komesar za proširenje i susjedsku politiku Johanes Han ne znači da će Brisel imati ozbiljniju ulogu u njegovom ostvarivanju, već želju da crnogorski parlament funkcioniše u punom kapacitetu, ocijenio je direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević.

“EU nad ovim prostorom nema puno uticaja, od 2016. i državnog udara i preko RTCG-a pokazali su da nemaju autoritet nad prostorom koji ima aspiraciju da bude dio EU. Mislim da je njima važno da se pokrene parlamentarni dijalog i da parlament funkcioniše u punom kapacitetu, da neće imati neku veću ulogu”, kazao je Janjušević.

Demokrate i URA u srijedu su predstavili “Plan za prevazilaženje aktuelnog političkog i institucionalnog stanja u Crnoj Gori” kojim se, između ostalog, traži formiranje radne grupe koja bi se bavila izbornim zakonima i raspisivanjem svih izbora u jednom danu. U planu se zahtijeva rješenje u vezi sa izborom članova Sudskog savjeta iz redova uglednih pravnika, novi način izbora članova Savjeta RTCG, a Han je istog dana pozdravio takav korak i za narednu nedjelju najavio sastanak sa liderima Demokrata i pokreta URA Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem.

Janjušević smatra da plan koalicije “Za 21. vijek” nije datumski ograničen što, kako navodi, odgovara Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Janjušević Foto: Arhiva "Vijesti"

“U tom planu ništa nije ograničeno datumima, tako je realna opcija da se ta radna grupa formira u septembru, da radi godinu dana, a DPS je majstor za dobijanje na vremenu i sužavanje prostora za opoziciju, što smo vidjeli kada je formirana prelazna vlada. Tako da vrlo lako mogu sve to da dovedu do 2020. kada je izborna godina, i njima će tada biti svejedno u kojem će mjesecu biti eventualni vanredni parlamentarni izbori. Oni će u suštini odraditi mandat onako kako su i planirali”, kazao je on.

U Delegaciji EU u Crnoj Gori i ambasadi SAD pozdravili najavu “konstruktivnog dijaloga unutar parlamenta”, a premijer Duško Marković kazao je da je DPS spreman da učestvuje u ad hok radnoj grupi koja bi radila na izmjeni izbornog zakonodavstva. Dok je ostatak opozicije plan nazvao pokušajem pokretanja dijaloga, u Demokratskom frontu su kazali da Bečić i Abazović njime traže alibi za povratak u parlament i, kako tvrde, saradnju sa DPS-om.

Generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović tvrdi da plan nije alibi za povratak u parlament.

“Potvrđujemo spremnost da učestvujemo i glasamo u plenumu tek kada parlamentarne radne grupe dogovore sva konačna rješenja predviđena planom, zajedno sa potvrđivanjem datuma parlamentarnih izbora i dogovora o datumu održavanja svih lokalnih izbora u jednom danu. Onima kojima ne odgovara plan izbornih reformi mogu na izbore kao ovce na klanje, ali nama ne pada na pamet da pod ovakvim nedemokratskim uslovima učestvujemo u namještenim utakmicama gdje u trci na 100 metara DPS startuje sa 70”, kazao je Bogdanović, dok je direktor Centra za monitoring (CEMI) Zlatko Vujović istakao da je plan traženje načina da se Demokrate i URA “uzdignute glave vrate u parlament”, ali i da se fokusiraju na pripremu za parlamentarne izbore, bez obzira kad oni bili. DPS-u je, tvrdi on, odgovarao bojkot opozicije i vjerovatno bi išao ka vanrednim parlamentarnim izborima nakon ubjedljive pobjede na predsjedničkim i lokalnim izborima.

“Naravno da to opoziciju zabrinjava, jer gotovo ništa nije ostalo od zaštitnih mehanizama za sprečavanje zloupotreba. Imajući tu u vidu i preuzimanje Javnog servisa od DPS-a“, rekao je Vujović za agenciju MINA.

Bečić i Bogdanović Foto: Boris Pejović

Bogdanović: Plan izazvao turbulencije i u DPS-u

Bogdanović je istakao da su sa najviših adresa međunarodne zajednice prvi put pozdravili plan opozicije, ističući da je njihov plan izazvao turbulencije i u jednom dijelu DPS-a.

“Jer se konačno glas opozicionih lidera čuo i van granica naše zemlje. Ovo je istorijski korak naprijed i mi ga moramo iskoristiti. Naravno, ukoliko bude spremnosti vlasti da rade po agendi koja predstavlja pravi i ubrzani put ka EU integracijama mi ćemo dati sve od sebe da se dođe do rješenja koja će biti prihvatljiva svima, a ako ne nastavljamo svoje aktivnosti van parlamenta”, kazao je Bogdanović.



