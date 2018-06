Pomozimo malom Vuku Mitroviću: Potrebno oko 34.000 eura za liječenje u Turskoj

Kada su Biljana i Dejan Mitrović iz Nikšića u julu 2015. dobili sina njihovoj sreći nije bilo kraja. Maleni Vuk rođen je sa nepunih 1,5 kilograma i smješten na odjeljenje neonatologije.

U skladu sa imenom koje nosi, Vuk se borio i dobio prvu bitku. Došao je kući nakon tri i po mjeseca.

"Veoma brzo ljekari su mu dijagnostifikovali cerebralnu paralizu. Imao je tada godinu dana. Rekli su nam da je u pitanju dosta težak oblik cerebralne paralize, da nema pravila, da radimo dosta sa njim i da ga redovno vodimo na fizikalnu terapiju", kazala je "Vijestima" Vukova majka, Biljana.

Od tada kreće nova borba Vuka i njegovih roditelja koja traje i danas. Vuk narednog mjeseca puni tri godine, ali još uvijek samostalno ne sjedi i ne hoda, ne priča.

"Tri godine ga vodimo na fizikalnu u Nikšiću, redovno idemo u Igalo, zimus smo bili i u Beogradu. Čini nam se da ima napretka, mada sve to sporo ide. Preporučili su nam liječenje matičnim ćelijama u Turskoj", kazala je Biljana.

U Istanbulu bi ostali dva mjeseca, uradili četiri terapije i cijelo to vrijeme Vuk bi išao na fizikalnu. Za to im je potrebno skoro 34.000 eura, a do sada je prikupljeno nešto preko 4.700.

Mitrovići se nadaju da će uspjeti da uz pomoć humanih ljudi prikupe potrebna sredstva.

Fondacija Budi human otvorila je broj za Vuka i svi oni koji žele da pomognu da ovaj veseli dječačić ima srećno djetinjstvo i ozdravi potrebno je samo da upišu 20 i pošalju na 14543. Ko želi i može tu je i žiro račun 520-38802-69 ili devizni račun 520042000000877474.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)