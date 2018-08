Poništena odluka ASK, Ćalović-Marković: Radonjić je tu da sluša, a ne da poštuje zakon

Upravni sud Crne Gore je poništio odluku Agencije za sprječavanje korupcije na osnovu koje je Vanja Ćalović Marković razriješena sa pozicije člana Savjeta Agencije.

"Preusda je pokazala da se radilo o političkom postupku, jer je sud utvrdio da ne stoji nijedan od navode iz rješenja direktora ASK Sretena Radonjića. Nažalost, ja sam sve argumente iznijela pred Skupštinu i javnost, ali to poslanicima vladajuće partije nije bilo dovoljno. Da živimo u pravnoj državi, neko bi zbog kršenja zakona morao da odgovara, ali Radonjić je tu da bi slušao, a ne da bi poštovao zakon", kazala je Ćalović Marković "Vijestima".

Ona je podsjetila da Zakon o sprječavanju korupcije da direktor Agencije može biti razrješen, između ostalog, i ukoliko prekrši zakon, a šta je Upravni sud u njenom slučaju i utvrdio.

Sud je ocijenio da je odluka Agencije nezakonita jer je donijeta uz povredu više pravila postupka, na šta je Ćalović Marković više puta ukazivala i Savjetu ASK i Skupštini Crne Gore, podsjećaju iz MANS.

"U svojoj presudi Upravni sud je utvrdio da Ćalović Marković, kao članica Savjeta Agencije, nije odlučivala o inicijativama NVO MANS, iako je direktor Agencije tvrdio suprotno, navodeći da je na taj način stavila privatni interes ispred javnog. Takođe, sud je utvrdio da je zarada Ćalović Marković smanjena nakon zaključivanja ugovora MANS-a sa Delegacijom Evropske unije u Podgorici, a ne višestruko povećana kako je to više puta tvrdio direktor Agencije. Pored toga, sud je konstatovao i da se iz spisa predmeta vidi da Ćalović Marković nije bilo omogućeno da se izjasni na optuzbe koje joj je Agencija stavila na teret, u skladu sa Zakonom", dodaje se u saopštenju MANS.

MANS smatra da je presudom Upravnog suda potvrđeno da je ASK više puta prekršila Zakon kada je Ćalović Marković neosnovano proglasila krivom, na osnovu čega je Skupština razriješila sa pozicije člana Savjeta Agencije.

"To pokazuje da je Ćalović Markovic uklonjena iz Savjeta na osnovu isključivo političke odluke, zbog svog upornog zalaganja da Agencija posluje u skladu sa zakonom, a ne instrukcijama vladajuće partije. Ovakav pravni fijasko političkog procesa koji je direktor Agencije vodio protiv Ćalovic Marković bi trebao da rezultira njegovim razrješenjem, ali je jasno da za to neće biti političke volje, jer je Radonjić to radio upravo po političkom diktatu. Sramna odluka Skupštine, koja nije čekala sudsku presudu, već je po hitnom postupku razriješila Ćalović Markovic, je jasan dokaz da je riječ o političkom revanšizmu za otkrivanje nezakonitosti u finansiranju vladajuće partije", zaključuju iz MANS.

