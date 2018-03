Popović: Danilović jedino zna da kopa jame liderima partija u kojima je bio

Goranu Daniloviću je od političke karijere jedino ostalo da počini političko samoubistvo, a fetiš mu je da kopa jamu predsjednicima partija kojima je pripadao, saopštio je Spaso Popović, član Mladih demokrata.

"Umjesto da se, konačno, poklope ušima, javila se opet gospoda iz Razjedinjene Crne Gore. Jedva su dočekali naš odgovor, koji je uslijedio nakon ko zna koliko žaoka od strane ove Udbine poslovnice, pa da nastave po zadatku DPS-a da ogade politiku svakom građaninu kojem je i dlaka pomislila na promjene. No, preračunali ste se i vi i vaši naredbodavci. Nećete nas uvući u vaš talog. Ne prihvatamo vašu eroziju svega opozicionog i ljudskog za modus operandi u politici. Nažalost, još uvijek postoje ljudi, kojih je, na sreću, malo, koji vjeruju čovjeku koji je pokušao da pokopa svakog lidera kojem je bio desna ruka. I ono što mu jedino sada ostaje nakon što je konačno postao predsjednik partije, iz četvrtog puta, jeste ono što i čini – političko samoubistvo. Čovjek, izgleda, ima fetiš da kopa jamu predsjednicima", kazao je Popović.

On je reagovao na saopštenje Ujedinjene Gore iz koje su optužili Demokratsku Crnu Goru da im je cilj da pobijede opoziciju, a ne DPS.

Ipak, za 20 godina koliko je u politici, kako ističe Popović, Danilović nikako da „načne“ predsjednika DPS-a Mila Đukanovića. Naprotiv, dodaje on, svakom svojom aktivnošću uvijek mu je izlazio u susret i podupirao ga.

"I u tome je osnovna razlika u ciljevima. Naš cilj se polako ostvaruje. Oslobađamo opštinu po opštinu. Demokrate su bile onaj presudni faktor i nova snaga koja je falila jalovoj trodecenijskoj opoziciji. Naši rezultati govore o našim ciljevima. Isto tako, rezultat Danilovića za dvije decenije „opozicionog“ staža, koji se matematički izražava kroz cifru 0 u pobjedama nad DPSom, najbolje govori o njegovom cilju. U tome je dosljedan – šta god da radi, gdje god da se nalazi, u kojem god političkom subjektu da bitiše, Đukanoviću se neće zatresti fotelja. Naprotiv", navodi Popović.

Danilović je, smatra on, dosljedan u napadu na opozicionare.

"Ne prođe ni dan, dva, pa da se u stilu „minuta, dva“ ne obruši svojim perfidnim i podmuklim rečeničnim konstrukcijama na bilo koju akciju opozicije. On sve zna. On je najpametniji, a rezultat te pameti – 4 partije: jedna nestala, jedna u nestajanju, jedna se nekako drži, a ova posljednja je nestala prije nego je i nastala, tj. što se podrške građana tiče – nije ni nastajala. I u takvoj situaciji, kad su mu građani dali pravu mjeru, Danilović oće, čoče, da se isprsi i da, kobajagi, ugrozi DPS. A svi znamo da miniranje zajedničkog opozicionog dogovora i kandidata ide samo na ruku Danilovićevog „šefa“. No, nije ni ovo toliko loše. Pao je snijeg da i Danilović konačno pokaže svoj trag. I baš je onaj kakav su svi znali i predosjećali. Danilovićev korak, a stopalo Milovo" zaključio je Popović.

