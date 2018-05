Popović: Đukanović umislio da mu se može sve, pomahnitao od miliona

Nakon najnovije, u kojima potvrđuje svoju raniju izjavu o Vijestima kao fašistima zato što su se drznule da istražuju o biznisu njegovog sina, Đukanović je pokazao da nije samo „obični“ apsolutista, već prvorazredni diktator, poručilaje funkcionerka Demokrata Zdenka Popović.

"Lider koji je umislio da mu se može sve, pa i da se ne pokaje i povuče svoju patogenu izjavu o „fašizmu“ onih koji ne žele da se prave slijepi pored očiju kada su u pitanju, blago rečeno, sumnjivi poslovi njegovog sina. Nezaštićenog Blaža, natprosječno talentovanog za biznis i zgrtanje miliona", navodi Popović u saopštenju.

Ona smatra da Đukanović ide korak dalje "znajući da je takvom izjavom učinio dodatno nepodnošljivim ambijent u kojem djeluju profesionalni i nezavisni mediji, a da je pogotovo dao odriješene ruke za „paljbu“ po novinarima istraživačima".

"Juče kako pročitasmo novinarke iz njemu bliskih medija kažu da je „Lakićku trebalo gađati u glavu, a ne u noge“. U Slovačkoj je nakon ubistva novinara pala Vlada, a u Crnoj Gori nakon pokušaja ubistva novinara medija koji je on nazvao fašističkim, predsjednik države kaže da ostaje pri ranijoj izjavi i da je težina njegove izjave treba da bude opominjuća za onog kome je upućena. Treba li da se desi fatalan ishod, da bi on povukao izjavu? Je li to neophodno u tom mafijaškom svijetu koji mi obični građani ne poznajemo? Skandalozno i neprihvatljivo. Sramno, mizerno i bezosjećajno. I sada, nakon ponavljanja verbalnog zločina, mora svakom građaninu Crne Gore konačno biti jasno ko je Đukanović. To je višestruki povratnik koji je cijelu državu okupirao, institucije i građane zarobio, kako bi omoguićio da stotine miliona iznesu iz države, ali i došao u poziciju da posjeduje zajedno sa svojom bratijom banke, preduzeća, luksuzne stanove, automobile, jahte, vetrenjače i mini-hidrocentrale", navodi Popović.

Ona je građanima poručila da se više ne radi o politici, boljim programskim rješenjima, idejama, ideologijama, strategijama održivog razvoja i nadmudrivanju u spretnijem korišćenju retoričkih vještina.

"Na predstojećim lokalnim izborima, a naročito onima u Glavnom gradu, brani se i država i društvo od tiranstva. Brani se i Podgorica i 11 opština od čovjeka koji je od miliona pomahnitao i u namjeri da ih sačuva prijeti svima koji imaju kritički osvrt na novu kastu koju je uspostavio. Građanke i građani Crne Gore, povjeravajući glas ljudima za 21. vijek, daju siguran glas protiv Milove Kolumbije. Životi su u pitanju. Tjelesni integritet. Zdravlje. Nijedan mafijaški obračun, od kojih je većina bila u sred bijela dana, nije ravijetljen. A zašto – znamo. A kad će? I to znamo – neće sve dok se Đukanoviću ne slome politička krila. Sve dok on bude držao tompus kao don i, kako reče bivša poslanica Evropskog parlamenta, Doris Pak, sve dok „kriminalcima bude davao dozvole za ubijanje novinara“. Zato su predstojeći izbori najvažniji. Borbom protiv Đukanovića, koji sve navedeno radi u strahu od gubitka na izborima, a time i od gubitka mnogo čega, borimo se protiv onih kojima je narediti pucanj u ženu i majku, novinara istraživača, kao popiti čašu vode. Ljudi, moramo zaustaviti političke i vanpolitičke monstrume od dalje manifestacije nekontrolisane moći. Mi već 3 godine to radimo. Ako još niste, pridružite nam se. Makar izlaskom na izbore i vašim glasom. Toliko ste dužni svojim precima. Toliko ste obavezni prema sebi i svojim potomcima", zaključuje Popović.

