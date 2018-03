Popović: Gojković da dokaže da sam pisala o njemu

Novinarka "Vijesti" Tina Popović odgovorila je Zdravku Gojkoviću, koji je u reagovanju objavljenom u "Vijestima" optužio da je dovela u pitanje njegovu čast:

“Nikada nijesam napisala ni slovo o Gojkoviću. To znaju i on i njegova porodica. Dovodeći me u vezu sa tekstom "Dvogodišnji sukobi zbog dvjesta eura?", Gojković namjerno ili nenamjerno dovodi u pitanje moju profesionalnost i novinarsku etiku, iz sebi poznatih razloga. Bez namjere da zalazim u njegove motive, a spremna da za to moralno, materijalno i krivično odgovaram, tvrdim - o njemu nikad nijesam pisala, jer ta vrsta izvještavanja nije u sferi mog interesovanja.

Iako Gojković tvrdi da sam mu dovela u pitanje čast i čast njegove porodice, neću mu uzvratiti istom mjerom. Sve činjenice u vezi sa navedenim tekstom lako su provjerljive. Zašto, tog dana kad je tražio uklanjanje teksta sa portala "Vijesti" i prijetio koleginici Jeleni Jovanović, nije potražio i mene ako sam već bila, kako on tvrdi, koautor? S obzirom na to da se uzda u pravnu državu i najavljuje tužbu protiv "Vijesti", Gojkovića molim da uporedo dokaže i da sam mu i ja "dovela u pitanje čast". Ukoliko dokaže, ja ću se javno izviniti.

Ne očekujem da će on se izviniti, a to mi nije ni potrebno. Ni pored ovog pokušaja, nemam čega da se postidim, ni lično ni profesionalno".

