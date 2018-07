Popović: Građani su svjedoci kako je organizovan posao oko legalizacije

Građani Podgorice su svjedoci kako je aktuelna vlast organizovala posao oko legalizacije objekata, saopštila je poslanica Demokrata u Skupštini Zdenka Popović.

Ona je reagovala na navode Odbora DPS Glavnog grada da Popović "ima problem sa istinom ali i dvostrukim aršinima, pa jedan primjenjuje u opštinama u kojima vrše vlast a drugi u Podgorici".

"Meni je jako žao što se predstavnici DPS-a ponižavaju i ovako licemjerno i neznaveno pokušavaju da opravdaju nešto što se opravdati ne može. Ovo iz razloga što su građani Podgorice svjedoci kako ste organizovali posao oko legalizacije objekata. Sve kad bi neko sa strane gledao filmove strave i užasa i vidio ove scene koje se danima mogu vidjeti na šalterima gdje se primaju Zahtjevi za legalizaciju objekata i u katastru gdje se vrši ovjera elaborata, uplašio bi se vaše "dobre organizacije". Meni je ispod časti i ličnog dostojanstva da vam odgovaram onako kako zaslužujete. Građani će svakako suditi ko govori istinu, a ko manipuliše i piše nebuloze. Ovo, prije svega, iz razloga što građani dobro znaju da sam kao poslanica zajedno sa kolegama uputila Prijedlog Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti nekih odredbi Zakona o planiranju i uređenju prostora", navela je Popović.

Kako dodaje klub odbornika Demokrata u Skupštini glavnog grada, čiji je bila član, je u martu podnio nekoliko amandmana na Prijedlog odluke o naknadi za komunalno opremanje i legalnih i nelegalnih objekata kojim je traženo umanjenje naknade za 50 odsto i oslobađanje plaćanja komunalija za određene kategorije stanovništva.

"Vi samo znate da prijetite, ucjenjujete i plašite građane da ćete rušiti objekte u slučaju da ne uđu u postupak legalizacije iako znate da ni jednu kuću koja je sagrađena do 1.9.2008. godine ne smijete ni pogledati, a kamoli rušiti. Zašto ne objasnite građanima da mogu da se ruše samo one kuće koje su u zoni vodoizvorišta, na putnom pravcu ili na nekoj prioritetnoj dionici? I u tom slučaju Glavni grad mora obezbijediti alternativni smještaj. Zašto niste uposlili sve šaltere u šalterskoj službi na Trgu nezavisnosti već radi samo jedan? Zašto niste obavijestili građane da zahtjeve mogu poslati preporučenom poštom i tako olakšali i ubrzali postupak predaje zahtjeva? Zašto legalizacija objekta osnovnog stanovanja od 200 metara kvadratnih košta od 13.200 eura u prvoj A zoni, do 4.500 eura na Kakarickoj gori, gdje ljudi u 21. vijeku žive u uslovima koji su nemogući za normalno funkcionisanje bilo kog ljudskog bića? Odgovorite vi na ova pitanja građanima, meni ne morate, naučila sam da vi uvijek na argumentovanu i civilizovanu kritiku odgovarate necivilizovano, nekulturno i neznaveno. I na kraju, kakav je čiji radni učinak nije na vama da procjenjujete jer ste prepoznati samo kao dizači ruku i u lokalnom i državnom parlamentu", zaključila je Popović.

