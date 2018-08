Popović: Od nedjelje pad temperature, neće biti više vrućina

U Crnoj Gori do nedjelje biće pretežno sunčano, stabilno i veoma toplo vrijeme, a u subotu veče će, krajem dana, doći do povećanja oblačnosti, kiše, pljuskova i grmljavine, saopštio je dežurni sinoptičar Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, Vučina Popović.

On je, u izjavi za PR Centar, kazao da, u toku ove sedmice, u pojedinim satima može doći do slabog do umjerenog razvoja oblačnosti.

"Danas i u petak postoje šanse da, u planinama, bude kratkotrajno kiša i koji pljusak sa grmljavinom. U srijedu i četvrtak skoro da nema nikakvih šansi. U subotu će veći dio dana biti suvo i pretežno sunčano vrijeme, a krajem dana i tokom noći očekujemo povećanje oblačnosti", kazao je Popović.

Prema njegovim riječima, kišu pljuskove i grmljavinu moguće je očekivati prvo u jugozapadnim i zapadnim predjelima.

"Padavine će se nastaviti u nedelju, a tokom većeg dijela dana biće nestabilno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviše padavina očekujemo u nedjelju veče", rekao je Popović.

U ponedjeljak će, kako je naveo, doći do poboljšanja vremena u južnim predjelima, prestanka padavina i postepenog razvedravanja.

"Na sjeveru će i dalje biti kiše, po koji pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera. U subotu očekujemo pojačan, južni i jugoistočni vjetar, a do nedelje veče umjeren do jak sjeverni vjetar", istakao je Popović.

On je kazao da će, prvi dio naredne sedmice, u južnom i centralnom dijelu, biti u znaku suvog vremena, pretežno sunčanog, navodeći da može biti slabe do umjerene oblačnosti povremeno.

"Na sjeveru će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom, a vjetar će biti umjeren do jak", naveo je Popović.

Kako je rekao, od nedjelje će doći do pada temperature, „i neće biti više vrućina“.

"Najsvježiji period, u narednih desetak dana, biće ponedjeljak i utorak, a od srijede u južnim i centralnim predjelima očekujemo porast temperature, tako da će najviša dnevna temperatura u južnim i centralnim predjelima biti iznad 30 stepeni", kazao je Popović.

On je rekao da će na sjeveru prilično zahladiti u nedjelju i ponedjeljak, navodeći da će najviša dnevna temperatura vazduha biti oko 20 stepeni, na Žabljaku 13 do 15 stepeni, "ali od utorka i srijede, i u sjevernim predjelima, očekujemo porast temperature".

"Znači, završetak ljeta očekujemo krajem ove sedmice, od nedjelje", zaključio je Popović.

