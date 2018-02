Porodica Lipovine: Policija mu crta metu, kriju svoj nerad

Porodica uhapšenog Sava Lipovine (22) tvrdi da policija lažnim optužbama za pokušaj ubistva dvojice sugrađana tom Cetinjaninu crta metu.

Oni su reagovali na policijske navode da je Savo Lipovina 23. decembra prošle godine postavio eksplozivnu napravu ispod automobila u kom su bili Stevo Vujović i Nikola Kaluđerović i aktivirao je.

Njegovi otac Božo i sestra Jovana Lipovina, “Vijestima” su juče ispričali da je dvadesetdvogodišnjak bio kući kada je krajem decembra 2017. godine eksplodirala bomba podmetnuta ispod Kaluđurovićevog automobila.

“Laž je da Savo ima bilo kakve veze sa podmetanjem bombe. Kada je bomba aktivirana obojica smo bili kući, a on je spavao. Osim toga, bio je u dobrim odnosima sa Vujovićem i Kaluđerovićem. Tvrdim da nije podmetnuo bombu, niti je aktivirao. Ovo mu sve namješta inspektor Mandić sa svojim kolegama”, kazao je Božo Lipovina.

Tvrdi da policija njegovog sina mjesecima maltretira:

“Priveli su ga iste noći kada se to dogodilo. Rekao im je da je spavao do oko šest sati, a onda pošao kod druga Darka Draškovića. Snimile su ga kamere Zeljara, Živkovića i Draškovića. Nisu htjeli da izuzmu snimke sa nadzornih kamera, nego su čekali da prođu dva mjeseca, da se snimci izbrišu i uhapse ga. Tih dva mjeseca konstatno su ga pretresali i maltretirali”.

Lipovina je rekao da je policija iste noći kada je Kaluđerović povrijeđen u bombaškom napadu oduzela “megan” njegovog sina.

“Rekli su mu da je to u akciji 'Talas' i poslije pet dana ga zvali da prisustvuje vještačenju automobila. Za tih pet dana koliko su vozilo i ključevi bili kod njih mogli su da podmetnu što su htjeli. Od tada, zbog njihove priče kojom podmeću da on ima veze sa bombaškim napadom, svake noći nam se oko kuće motaju maskirani ljudi. Ne zaspivamo, jer stražarimo da nas neko ne likvidira. To smo im prijavili i ništa nisu uradili, jer su oni u to umiješani, kao što su umiješani u sva ubistva u Crnoj Gori. Ko će meni da garantuje da ga neko neće ubiti kada se dokaže istina - da nema nikakve veze sa ovim? Ako je kriv, neka ga osude ne pet, nego 40 godina, ali nije. Čist je. Ovakvim postupcima svađaju narod na Cetinju”, kazao je on.

Božo Lipovina Foto: Boris Pejović

Dodao je da je sa advokaticom išao kod novog načelnika Miloša Vučinića da mu prijavi da se maskirani muškarci vrzmaju oko njihove kuće, i da im je on obećao da će policija “kružiti oko njihove kuće”.

Tvrdi da policija odranije proganja njegovog sina, koji je osuđivan zbog nedozvoljenog držanja oružja.

“Od kada je uhapšen sa oružjem maltretiraju ga. U septembru, kada je poginuo (Marko) Martinović, koji je navodno postavljao bombu ispod vozila Vasilija Vujovića, odmah su ispričali da moj sin leži mrtav. Mi smo bili kući, i znali da nije, ali je čitava porodica bila uznemirena. Sve to rade kako bi oprali svoj nerad”, kazao je on.

Njegova kćerka Jovana ispričala je da je policija prije dva dana “ulećela” u njihovu u kuću i da su se neprimjereno ponašali.

“Lupali su na vrata. Majka je otvorila, gurnuli su je, udarila je glavom o stepenice i pala u nesvjest. Nisu obraćali pažnju na nju, samo su protrčali i pošli na sprat u Savovu sobu”, kazala je Lipovina.

Ona je rekla da su je izbacili iz bratove sobe, da mu nisu dozvolili da obuče ništa od svoje garderobe, već da je pozajmila od brata od strica garderobu:

“Meni su govorili da se ne mrdam iz dnevne sobe. Nisu mi dali da pronađem u imeniku broj advokatice, rekli su zovi bilo koju Branku čiji je broj memorisan u njegovom telefonu. Odnijeli su mu svu zimsku garderobu. On ima srčanu bolest i tri ugrađena stenta, rekli smo im to i dali im tri kutije tableta. Vjerovatno su ih izgubili i dolazili su u utorak veče oko 22 sata da mu odnesemo nove”.

Lipovina tvrdi da se na osnovu njene i bratove telefonske komunikacije može utvrditi gdje je Savo bio 23. decembra prošle godine, a da sigurno nije ni blizu mjesta na kom je neko pokušao da ubije Vujovića i Kaluđerovića.

Stanojević: Molim sve da poštuju pretpostavku nevinosti

Lipovini je juče istražni sudija Miroslav Bašović odredio pritvor do 30 dana. Njegov branilac, advokatica Branka Stanojević, kazala je da je Cetinjanin negirao izvršenje krivičnog djela:“Donesena je naredba o sprovođenju istrage i prethodni postupak, to jest istraga, tek je započeta. Okrivljenom je rješenjem sudije za istragu određen pritvor, na koje rješenje ćemo blagovremeno izjaviti žalbu”, kazala je Stanojević.

One je rekla da je jedno od osnovnih načela krivičnog postupka pretpostavka nevinosti, i pozvala medije da to poštuju:“ Svako se smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda. Određivanje pritvora Lipovini je prikazano maltene kao da je ova krivična stvar pravosnažno presuđena, iako je predmet tek u fazi istrage”.

