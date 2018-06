"Poručimo političarima da prekinu sa igrama sa Savjetom RTCG"

Inicijativa za razrješenje generalne direktorice Javnog servisa Andrijane Kadije podnijeta je u trenutku kada je eskalirao sukob, a ne kada je utvrđeno da je navodno sporan ugovor koji je RTCG potpisao sa NVO Centar za građansko obrazovanje, upozorava advokat i pravni ekspert Siniša Gazivoda.

Savjet RTCG danas će raspravljati o povjerenju Kadiji na osnovu zahtjeva člana Mima Draškovića, koji je naveo da je ugovor između RTCG i CGO “koncipiran suprotno međunarodnim odredbama nezavisnosti Javnog servisa i Zakonu o RTCG”.

"Ova inicijativa je zapravo naknadni pokušaj pravnog obrazlaganja takve odluke. Paradoksalno je da je cjelokupna javnost, pa i gospodin Drašković, već uveliko znala za ugovore koje je RTCG zaključila sa NVO CGO, ali je ta okolnost prerasla u razlog za iniciranje razrješenja tek kad su druge okolnosti inspirisale Draškovića da inicira razrješenje generalnog direktora”, kaže Gazivoda.

On kaže da se “pravno gledano postavlja logično pitanje - ako član Savjeta RTCG smatra da je neko postupanje generalnog direktora nezakonito, kako to da odmah ne reaguje sa iniciranjem razrješenja, već to ističe tek onda kada se intenzivira njegov sukob sa generalnim direktorom”.

Gazivoda procjenjuje da sve okolnosti upućuju da će se eventualnom smjenom nastaviti niz nezakonitih razrješenja direktora RTCG za koje niko ne snosi odgovornost. “Osim toga, ova smjena, ukoliko do nje dođe, može nanijeti i drugi vid štete cjelokupnom društvu u pogledu reperkusija koje takav potez može imati na evropske integracije, budući da bi upravo ovakvo razrješenje Kadije predstavljalo atak na nezavisnost javnog servisa”, kaže on.

Taj stav dijele i NVO CRNVO, Centar za monitoring i istraživanja, Institut alternativa i CGO, koje su juče protestovale povodom najavljene rasprave o Kadiji. One smatraju da bi vlasti otvorile prostor da Evropska komisija (EK) ozbiljno razmotri aktiviranje klauzule balansa, odnosno da ne dozvoli privremeno zatvaranje ostalih poglavlja dok se ne ostvari suštinski napredak u vladavini prava, a gdje su sloboda medija i izražavanja jedno od važnih pitanja.

“Smjena Kadije bi predstavljala demonstraciju sile i moći na štetu vladavine prava, a što priziva klauzulu balansa daleko snažnije nego preporuka četiri NVO”, piše u saopštenju tih organizacija.

NVO Media centar, čiji je direktor bivši član Savjeta RTCG Goran Đurović, pozvali su u podne na protest “Nezavisni Javni servis i tačka”, koji se održava ispred zgrade RTCG-a. U isto vrijeme počinje sjednica Savjeta na kojoj će se raspravljati o povjerenju Kadiji.

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore i Akcija za ljudska prava apelovali su na civilne aktiviste i novinare da se priključe.

"Ne branimo sjutra Andrijanu Kadiju, već poručujemo političarima da prekinu sa igrama sa Savjetom RTCG, branimo princip da medije uređuju novinari a ne Vlada, DPS ili neka druga partija, uključujući i opozicione”, saopšteno je iz DPNCG.

Ambasada SAD u Podgorici ranije je na Tviter nalogu objavila da “nastavlja da prati dešavanja u Javnom servisu, a sloboda medija je ključna za crnogorske evroatlantske i EU aspiracije”.

Radović nije za smjenu Kadije, ostali ćute

Savjet RTCG ima devet članova, a za većinsku odluku je potrebno pet glasova. Pored Jovetića i Draškovića u tom tijelu sjede Milan Radović, Vladimir Pavićević, Slobodan Pajović, Dragana Tripković, Igor Tomić, Perko Vukotić i Goran Sekulović.

Jovetić i Drašković juče nijesu odgovarali na pozive “Vijesti”, a za sada je jedini Radović javno kazao da neće podržati razrješenje Kadije. Do sada su direktoricu kritikovali Drašković, Jovetić, Sekulović, Pajović, Tripkovićeva i Radović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)