Poruka i za Crnu Goru: "U EU se ulazi pojedinačno, po zaslugama"

Evropska komisija stavila je danas do znanja da će nove članice sa Zapadnog Balkana u Evropsku uniju ući pojedinačno po zaslugama, ali da se svim zapadnobalkanskim partnerima pruža podrška u reformama i naporima da uđu u EU.



Predstavnik za štampu Evropske komisije Margaritis Šinas na redovnom brifingu rekao je da je to ponovio predsjednik Komisije Žan-Klod Junker prilikom nedavnog susretra s makedonskim premijerom Zoranom Zaevim, kao i da će Junker i evrokomesari o tome u petak u Sofiji razgovarati s čelnicima bugarskog predsjedništva EU.



Šinas je time odgovorio na pitanje da li Evropska komisija dijeli zabrinutost, koju su izvori bugarskog predsjedništva EU prenijeli novinarima, da jenjava proces približavanja zapadnobalkanakih zemalja Uniji i da li Evropska komisija ima u vidu vrijeme kad bi moglo doći do ulaska u EU novih članica Srbije i Crne Gore.



On je rekao da će Evropska komisija i EU u idućih osam do devet mjeseci odlučiti "kako će postupiti u odnosu na svaku o tih (zapadnobalkanskih) zemalja pojedinačno".



"To je proces utemeljen na zaslugama ", rekao je Junkerov portparol.



Šinas je dodao da je "riješenost tu, perspektiva, volja je tu, politička atmosfera postoji"



"Mi veoma pozdravljamo činjenicu da je bugarsko predsjedništvo EU najavilo susret na vrhu čelnika Unije i zemalja Zapadnog Balkana u maju u Sofiji upravo s ciljem da se to naglasi", rekao je portparol Evropske komisije.



Na pitanje novinara u kojoj mjeri je proces proširivanja tehničko, a koliko je to političko pitanje i može li EU i Komisija postaći i podržati bugarsko predsjedništo Unije da se tome da jači zamajac, Šinas je predočio da će jasniji odgovor moći da se sagleda pošto predsjednik i komesari Evropske komisije u petak u Sofiji budu razgovarali o svim temama bugarskog predsjedavanja poslovima EU u idućih šest mjeseci.

