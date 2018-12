Poslanici pitaju kada im važi imunitet

Postupajući po žalbama poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i Milana Kneževića kojima su predložene privremene mjere - puštanje na slobodu, jedan sudija izvjestilac Ustavnog suda je već donio predlog odluke, dok drugi još radi na tome, saznaju “Vijesti” iz više izvora.

Sudija koji postupa u predmetu Kneževića dostavio je stav predsjednici vijeća sutkinji Desanki Lopičić, ali ona do sinoć nije zakazala sjednicu iako se radi o predmetu koji je hitan. Hitnost su najprije tražili advokati Kneževića, zbog čijeg je svojevrsnog zatvora u Skupštini prekinut rad i podignute su političke tenzije.

Desanka Lopičić Čeka se da zakaže vijeće Ustavnog suda: Desanka Lopičić Foto: Savo Prelević

Predsjednica drugog vijeća koje postupao žalbi Medojevića, a koji u zatvorskoj samici štrajkuje glađu osam dana, Mevlida Muratović, takođe, još nije sazvala sjednicu. Kao sudija izvjestilac, ona još mjerka svoj predlog kolegama.

Ukoliko dva sudska vijeća prihvate predloge advokata, Medojeviću i Kneževiću se ukida pritvor a zatim kada se političke tenzije smire odlučuje se o presudama redovnih sudova o tome da poslanici navodno krše zakon i da ih ne štiti imunitet od progona.

Apelacioni sud je juče objavio odluku koja je ranije donijeta i kojom je odbijena žalba Medojevića. Sudije u odluci tumače imunitet poslanika na način za koji sagovornici “VIjesti” smatraju da je skandalozan.

“... Imunitet se odnosi samo na izjave učinjenje u zakonodavnom radu poslanika, odnosno...od momenta otvaranja pa do zaključenja sjednice Skupštine, a ne odnose se na izjave - tvrdnje učinjene prije i poslije sjednice Skupštine, odnosno nevezano za sam rad Skupšine”, piše u odluci vijeća Apelacionog suda. Predsjednica Vijeća je sutkinja Radmila Mijušković, a članovi Milić Međedović i predsjednik Apelacionog Mušika Dujović.

Učestvovao u kreativnom tumačenju Ustava: Predsjednik Apelacionog suda, Mušika Dujović Foto: Savo Prelević

“Najnovije tumačenje suda o takozvanom povremenom i privremenom imunitetu koji se veže za sjednice Skupštine je takvog karaktera da znatno olakšava Ustavnom sudu da u najkraćem roku donese odluku, i uvaži žalbu kolega Medojevića i Kneževića odnosno da ovakvu presudu sa ovakvim obrazloženjem u potpunosti odbaci”, smatra šef posebnog kluba poslanika Aleksandar Damjanović.

I dio poslanika DPS-a, koji se nije oglašavao od hapšenja poslanika DF-a, začuđen je tumačenjem Apelacionog suda. Tako je juče Administrativni odbor Skupštine Cre Gore odlučio da do kraja januara održi sjednicu, na kojoj će se raspravljati o institutu poslaničkog imuniteta.

To je odlučeno na zahtjev poslanika SDP-a Raška Konjevićakoji je problematizovao obrazloženje Apelacionog suda.

Konjević je tražio da Odbor pojasni kada važi ustavna odredba kojom se poslanicima garantuje imunitet. “Zaprepašćen sam ovakvim stavom. Da li imamo imunitet? Ne samo poslanici, nego i ministri da li imaju imunitet dok rade u radnim tijelima Vlade”, rekao je on.

Dok je predsjednik Administrativnog odbora Ljuiđ Škrelja(DPS) kazao da je Ustavni sud nadležan da to tumači a ne odbor, njegov partijski kolega Milorad Vuletić kazao je da o poslaničkom imunitetu treba pričati u skupštinskim tijelima. On je istakao da su tumačenja suda “u tom dijelu u najmanju ruku diskutabilna”.

“Da se odmah razumijemo, vrlo brzo Skupština preko radnih tijela treba da zauzme stav oko toga što je to poslanički imunitet. U ovom momentu meni su neke stvari nejasne i ja ni sam ne znam što je poslanički imunitet, iako mi se čini da je u Ustavu dosta to korektno objašnjeno”, rekao je Vuletić.

Poslanik DF-a Predrag Bulatović vjeruje da su se sudije držale odredbe Ustava iz 1992. koji više ne važi. U članu 79 tog Ustava pisalo je da “poslanik ne može biti pozvan na odgovornost za govor i glas u Skupštini”.

“Ne čudi me da su sudije na čelu sa Međedovićem koji je sudio i u to vrijeme, našli za potrebno da to urade, ali je očigledna namjera da se pokuša uvesti da funkcija poslanika i ono što on radi važi samo u plenarnoj sali. To je u stvari cilj DPS-a da se uguši javna riječ i vrati kleveta, ućutka svaki građanin”, navodi poslanik.

“VIjesti” su kontaktirale i profesora ustavnog prava, ali niko nije bio spreman da tumači ustavnu odredbu o imunitetu.

Aleksandar Damjanović kaže da “obrazloženje presude vijeća Apelacionog prevazilazi sve što se do sada čulo u raznoraznim tumačenjima koncepta imuniteta”.

Medojeviću ne diraju platu dok je u zatvoru

Administrativni odbor je glasovima članova vladajuće koalicije odlučio da se pet poslanika DF-a kazni smanjenjem decembarske zarade od 10 do 20 posto zbog opomena u junu, dok je odluka o Medojeviću odgođena jer je u zatvoru.

Konjević je kazao da novčano kažnjavanje poslanika nije model po kome Skupština teba da funkcioniše, dok je Vuletić kazao da podržava mjere prema onima koji krše poslovnik. Iako nije član Odbora, poslanik Liberalne partije (LP) Andrija Popović rekao je da mora iznijeti stav jer će “i sam doći na red za kaznu”.

“Od kazni ovih poslanika od 10 do 50 odsto mi ćemo finansirati plate onih koji ne dolaze u Skupštinu. Ja sam se izvinio javnosti zbog neprimjerenog čina i ja ću taj iznos da uplatim u humanitarne svrhe. Nikako da ide u skupštinsku kasu”, rekao je on.

Popović je opomenut na sjednici u novebru kada je poslaniku DF-a Milanu Kneževiću kazao da ga “treba u ludnicu povesti, a ne pustiti ga da govori”

Decembarska plata umanjena je Milanu Kneževiću i Jovanu Vučuroviću, Branku Raduloviću, Marini Jočić i Janku Vučiniću. Poslanici DF-a su bojkotovali sjednicu.

Mandić: Ustavni sud rizikuje nesagledive posljedice

Član Predsjedništva DF-a Andrija Mandić poručio je da Ustavni sud “rizikuje nesagledive posljedice ako se što desi zbog hapšenja Medojevića”.

On je pozvao pristalice, lidere opozicije i civilni sektor da se u što većem broju okupe na sjutrašnjem skupu u 18 časova ispred Skupštine.

“Pred nama je velika akcija. Neko je odlučio da nas ponizi i zgazi. Mi na to ne pristajemo”, rekao je on.

Mandić je poručio da danas neće biti protesta kod spomenika kralju Nikoli jer će lideri DF-a obilaziti teren.

