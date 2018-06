Poslije dvije godine pomakli se sa mrtve tačke

Gradonačelnica Tivta dr Snežana Matijević sa saradnicima, inaugurisala je danas prvu fazu nove MR1 pristupne saobraćajnice kompleksu Luštica Bay u Krolima.

Cestu dugu 2,5 kilometra od zaleđa sela Đuraševići do postojećeg puta za Plave horizonte, sa sedam mjeseci zakašnjenja u odnosu na ugovoreni rok, sagradila je podgorička firma "Toškovići". Investiciju vrijednu 2,5 miliona eura vodila je Opština Tivat, iako je novac za nju obezbijedila Vlada.

"Zadovoljna sam što su kapitalne investicije u Tivtu napokon krenule sa mrtve tačke. Ojačali smo Direkciju za investicije i angažovali stručne konsultante, pa je značajno poboljšano", kazala je gradonačelnica Matijević koja je nekoliko mjeseci ranije dvogodišnji učinak svoje administracije u realizaciji ulaganja u lokalne javne objekte i infrastrukturu ocijenila kao „nula“.

Matijevićka i njeni saradnici – potpredsjednici Opštine Siniša Kusovac i Dejan Maslovar, menadžer Opštine Marko Petričević, v.d. direktor Direkcije za investicije Bogran Čučković, savjetnik Zoran Petranović i čelnici Komunalnog i Vodovoda Vlado Đukić i Alen Krivokapić, novinarima su dali detaljan presjek stanja u kapitalnim projektima koji su u toku ili se započinju.

Foto: Siniša Luković

Najavljeno je da će do kraja jula biti izabran izvođač radova za drugu fazu MR 1 puta od 3 miliona eura, od Đuraševića do Solila te da će ta saobraćajnica duga tri kilometra, biti gotova do jula naredne godine. Na jesen počinje prva faza izgradnje lungo mare pješačke staze u Krašićima, a tada će biti završan i obimna rekonstrukcija i opremanje multifunkcionalnog objekta kulture DTV "Partizan", kao i druga faza radova na obnovi velike dvorane Centra za kulturu. U ponedjeljak ponovno kreću radoivi na 85 odsto završenom primarnom kanalizacionom kolektoru u Donjoj Lastvi, kao i 80 odsto završenoj saobraćajnici u Cacovu koja bi trebala da bude gotova do kraja jula. U toku je ekspropijacija zemljišta radi izmještanja dijela trase dalekovoda u Gradiošnici čime će se konalno, omogućiti početakk izgradnje Vatrogasnog doma, a završena je prva faza rekonstrukcije pomoćnog terena FK "Arsenal". Kusovac je obećao da će do jeseni biti završena i rekonstrukcija krova na zgradi OŠ "Branko Brinić", a u toku su pripreme za gradnju Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama koji će se nakon dužeg premišljanja lokalne uprave i Vlade, ipak graditi na dijelu državnog placa pored zgrade Doma zdravlja u Gradskom parku. Maslovar je za početak jeseni najavio 140.000 eura vrijedan projekat uređenja kompleksa sportskih terena u Donjoj Lastvi, dok je Čučković kazao da su raspisani tenderi za projektovanje dva nova kružna toka i djelimičnu rekonstrukciju magistrale u Kukuljini i kod stare Opštine u bulevar, što bi trebalo da se počne realizovati do kraja godine.

"Preliminarne procjene su da će to koštati od 4 do 5 miliona eura, a mi nemamo toliko novca pa ćemo se obratiti Vladi jer je država vlasnik magistrale, i investitorima prisutnim u Tivtu da participiraju u tom poslu", kazao je Petranović koji je na opasku novinara da Opština ima 5,6 miliona eura novca kojeg treba da naplati od Porto Montenegra na ime komunalija, rekao da "još ne znamo kako će završiti taj spor i ne možemo sa sigurnošću reći da ćemo imati taj novac u budžetu".

Kusovac: Nismo nesposobni, ali će naš put asfaltirati "Luštica Ddevelopment"

Kusovac je obećao da će "za 5 do 7 dana" biti postignut dogovor Opštine, Luštice Development, Qatari Diara i vlansika hotela La Perla o iznosima u kojima će svako od njih, finansirati ponovno asfaltiranje kompletne trase od 5, 2 kilometra lokalnog puta Tivat-Radovići. Put je već mjesecima prekopan radi izgradnje dva poteza novog vodovoda za Lušticu, koji su prema Kusovčevim riječima "u završnoj fazi testiranja". Iako je riječ o lokalnom putu, nosilac radova na asftaltiranju puta biće Luštica Development, ali je Kusovac odbacio tvrdnje da to pokazuje nesposobnost Opštine da izvrši svoje obaveze pre ma žiteljima Krtola koji već duže vrijeme traže da im se sanira jedini put koji imaju. "Luštica će voditi taj projekat samo da bi ubrzali posao i izbjegli tendersku proceduru, dobili jednog kvalitetnog izvođača radova i kako bi se sve moglo završiti do 1.jula", kazao je on.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)