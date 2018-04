Postavljaju vjetroelektrane, a ugovor istekao

Rok za završetak Vjetroelektrane (VE) Možura istekao je u novembru prošle godine, a aneks ugovora o koncesiji još nije potpisan. U međuvremenu je, sredinom ovog mjeseca, postavljena i prva vjetrenjača na brdu Možura, od planiranih 23.

Iz Ministarstva ekonomije za “Vijesti” su kazali da je tekst aneksa ugovora o koncesiji u završnoj fazi usaglašavanja i uskoro će biti potpisan. Prema nezvaničnim informacijama, predstavnici investitora, kompanije Malta Montenegro Wind Power su više puta tražili potpisivanje aneksa.

“Posljedice kašnjenja radova na terenu, a samim tim i probijanja ugovorom definisanih rokova, okolnosti su na koje investitor nije mogao uticati, zbog čega su postojali uslovi za automatsko produženje rokova iz ugovora. U skladu sa tim, radovi na terenu se obavljaju nesmetano, tako da, osim određenog pomjeranja rokova za završetak projekta koji će biti definisan aneksom ugovora, ne očekujemo bilo kakve druge prepreke za njegovu realizaciju”, rekli su iz Ministarstva.

Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji VE Možura potpisan je 2010. sa konzorcijumom Fersa & Čelebić u čijem sastavu su bili španska Fersa Energias Renovables i Čelebić iz Podgorice, koji je u međuvremenu napustio posao. Prema tom ugovoru, vlasnici VE dobijaće od potrošača struje subvencije od 115 miliona eura za 12 godina rada. Taj investitor je 2015, uz saglasnost Vlade, prava i obaveza iz ugovora o zakupu prenio na novog zakupca, kompaniju Enemalta plc, čiji je većinski vlasnik Vlada Malte, a 30 odsto ima Shanghai Electric Power. Nakon toga je 90 odsto udjela u zavisnoj firmi Možura Wind Park prenijeto na kompaniju Malta Montenegro Wind Power JV Ltd. U obrazloženju Vladine odluke o saglasnosti, piše da su vlasnici te kompanije International Renewable Energy Development ltd sa Malte (70%), of šor firma Vestigo Clean Energy I ltd (20%) i Envision Energy International ltd iz Hong Konga (10 %).

U podgoričkom Osnovnom sudu se vodi spor o ovom poslu, a Specijalno tužilaštvo pokrenulo izviđaj zbog sumnji u moguću korupciju državnih funkcionera.

