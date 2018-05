Povoljni uslovi za vožnju

U Crnoj Gori uslovi za vožnju jutros su povoljni, saopštili su iz Auto-moto saveza.

Na magistralnom putu Cetinje – Budva saobraća se bez zastoja na mjestima izvođenja radova.

Na magistralnom putu Ulcinj – Krute, saobraćaj je prekinut zbog izvođenja minerskih radova.

Na regionalnom putu Petrovići – Vraćenovići, zbog završnih radova, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila od osam sati i 30 minuta do deset sati i 30 minuta i od 12 sati i 30 minuta do 14 sati.

Zbog rekonstrukcije puta Krstac Lovćen - Ivanova Korita doći će do potpune obustave saobraćaja od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog druge faze rekonstrukcije puta Petrovac – Podgorica, od raskrsnice sa obilaznicom Golubovci do raskrsnice sa putem za aerodrom, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Vežesnik auto-puta Bar - Boljare, na prvoj sekciji Smokovac - Uvač - Mateševo, saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila do 30 minuta u terminima od jedan do pet sati, od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog završnih radova na regionalnom putu R-1, na dionici Cetinje - Njeguši, na mjestima izvođenja radova saobraćaće se jednom trakom naizmjenično.

Do zavrsetka gradnje kanala za atmosferske vode u Risnu na ukrštanju dionica Kamenari - Kotor i starog puta Risan - Grahovo, promijenjen je režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

