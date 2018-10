Povremeno kiša, mogući i pljuskovi s grmljavinom

U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno i mjestimično kiša. Intenzivnije padavine očekuje se u južnim i dijelom centralnim predjelima, lokalno pljuskovi i grmljavina.

Vjetar mjestimično umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan, južnih smjerova, tokom noći u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 17, najviša dnevna 12 do 23 stepena.

Podgorica: Umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, a mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna do 23 stepena.

