Prava Crna Gora predala listu u Podgorici: Samostalno jer ne žele biti dio "zaraćenih" opozicionih strana

Prava Crna Gora predala je danas listu za izbore u Podgorici na čijem je čelu Vladislav Dajković.

Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić kazao je da su odlučili da samostalno izađu na izbore u Podgorici i Baru u gradovima u kojima su prema glasovima sa predsjedničkih izbora prešli cenzus i osvojili solidan rezultat.

Milačić je rekao da je u Podgorici smo za samo par mjeseci rada partija osvojila skoro četiri hiljade glasova što je rezultat koji ohrabruje i koji loklalnim izborima planiraju značajno da uvećaju i budu činioci buduće vlasti.

On je naveo da je Prava odlučila da samostalno izađe na izbore jer ne žele da budu dio zaraćenih opozicionih strana, "dio ovog nezrelog rata u okviru opozicije".

"To je na štetu cjelokupne opozicije, to nije pametno za proces demokratizacije i zato ne želimo da budemo dio toga. Stvaramo čistu političku ponudu, ponudu koja će biti konstruktivan partner u opozicionom djelovanju, ali sigurno neće prihvatiti ovakvu opozicionu neozbiljnost", rekao je Milačić.

On je pozvao opozicione kolege da prestanu sa međusobnim napadanjima i da se skupa, iako u više kolona, fokusiraju na one koji su nam jedini politički neprijatelj, a to je DPS.

"Treći razlog zašto idemo samostalno jeste taj što stvaramo ozbiljnu političku snagu i to ćemo raditi u godinama pred nama, i ne želimo da se sakrivamo iza koalicija, naročito ne neprincipijelnih", kazao je Milačić.

On je poručio da je cilj Prave da od Podgorice stvori jednu pravu, istinsku porodicu, grad-porodicu kakva je nekada bila, u kojoj će ljudi živjeti jedni sa drugima, a ne samo jedni pored drugih.

"Naravno da ćemo kao ozbiljna politička partija ponuditi rješenja koja se tiču infrastrukture u glavnom gradu, problema u saobraćaju, bavićemo se korupcionaškim aferama, ali ono što je mnogo važnije i što je na mnogo većem udaru u Podgorici jesu - ljudi", rekao je Milačić.

On je kazao da će, imajući u vidu važnost ovih izbora lično, kao predsjednik Prave Crne Gore, voditi kampanju.

"Prvi na listi za Podgoricu biće magistar Vladislav Dajković, dokazani opozicioni borac, mlad, stručan i hrabar čovjek koji se vratio sa školovanja u Meksiku, gdje je boravio kao stipendista meksičke vlade, vratio u Crnu Goru, kako bi skupa stvarali pristojno i zdravo društvo", kazao je Milačić.

On je rekao da je drugi na listi Veljko Kolaković, mlad čovjek koji govori pet jezika, magistar francuskog univerziteta, koji je živio i studirao u nekoliko evropksih zemalja, iz ugledne porodice.

